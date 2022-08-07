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吳修齊熱心公益 紀念講座7日登場 緬懷生前貢獻

本報記者／蒙特利公園市報導

加州成功大學校友會與世界日報8月7日聯合在蒙特利公園市（Monterey Park）世界日報大樓舉辦「台灣實業鉅子——吳修齊先生紀念講座」，緬懷他生前對於社會及公益的重要貢獻。國立台灣成功大學蘇慧貞校長遠從台灣專程而來參加講座，更具特別意義。

吳修齊為家中長子，1913年出生於台南市學甲區，國小畢業後輟學就業，16歲入職台南最大的新復興布莊，此後便與紡織業結下不解之緣。1955年吳修齊與吳三連、侯雨利等人聯合創立了南紡，三人也成為了廣為後世所知的「台南幫」。

自吳修齊與台南幫成立南紡後，對其故鄉台南曾成立私立南台工業技藝專科學校（現為南台科技大學），幫助多所學校及台南市區建立多座禮堂、涼亭及陸橋，而後成立「吳修齊紀念雙親文教公益基金會」，持續幫助多所機構及學校建設大樓及其所需，包括捐助成功大學新台幣1億5000萬元興建「修齊大樓」（現為成大文學院大樓）。

身為台南囝仔的吳修齊，於事業發跡後幫助其母縣建立起不少大樓及基本設施，其貢獻之大更於1997年榮獲成功大學頒發名譽博士學位，許多校友對這位企業家不僅充滿感激之情，更對其白手起家的精神十分敬佩。

8月7日舉行的紀念講座由南加州成功大學校友會舉辦，期間分享吳修齊從台南窮苦小城鎮白手起家，成功創業的經驗及觀點。講座將於8月7日（周日）下午2時至4時於蒙市世界日報四樓文化藝廊舉行。 

直播鏈接：https://youtu.be/bFYZ5GREOPg，也可點擊附件的二維碼。

直播時間：美西時間8月7日2PM-4PM；美東時間8月7日5PM-7PM

有興趣民眾可點擊鏈接後開啟小鈴鐺，在直播當天即可收到觀看通知。

吳修齊先生。（本報檔案照）
吳修齊先生。（本報檔案照）
吳修齊先生紀念講座直播二維碼。
吳修齊先生紀念講座直播二維碼。

世界日報 加州 南加

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