卡車司機剛享好康 AB5法案將上路 苦日子來了

北美卡車司機協會會長關逾表示，加州開始實施AB5之後，很多小型卡車運輸公司恐怕都難以生存。（記者楊青／攝影）

北美卡車運輸協會會長關逾6日表示，加州 AB5法案近期開始實施幾乎是木已成舟，剛開始賺第一桶金的卡車運輸小企業恐難生存。

關逾表示，兩年多來，北美卡車運輸協會和加州卡車運輸協會一直在全力爭取維護卡車司機和業主的利益，但最終掰不過政府手腕，加州從今年8月22日開始實施AB5法案幾成定局。

新冠疫情 重創百業，很多華裔從事的餐飲、足浴、旅遊幾乎受創最重，大批服務行業人員轉戰運輸業，卡車運輸行業迅速壯大。關逾表示，由於卡車司機收入好，通常月薪都在1萬左右，吸引大批人員加入，目前僅南加州地區，華人卡車司機差不多已達1萬人，這個數字超過疫情之前的一倍以上。疫情之前長途貨運司機大約是3000至4000人，因爲疫情導致人們網購增加，物流和運輸蓬勃發展，各地運輸企業對卡車的投資比司機更多，比如他自己的運輸公司，八成的卡車都租借給其他族裔的司機運貨。

關逾說，當下通貨膨脹嚴重，運費暴增，原來每哩一元多，現在每哩三至四元；從洛杉磯到紐約，疫情前每卡車運費3500元左右，現在則是6000多元，但卡車司機還是供不應求。雖然卡車司機工作勞累，還面臨安全挑戰，但收入好。他表示，卡車司機入行門檻不高，但都需要經過駕駛學校幾個月的專業培訓，收費不低。

關逾24年前開始卡車貨運，也是洛杉磯地區最早的華人卡車業者之一。他原先做貿易，自然接觸到運輸並且進入卡車運輸行業。這些年中美貿易戰，反傾銷反補貼各種政策導致進出口貨運受阻，近年逐漸轉移到美國國内貨運，沒想到一場疫情，反倒給美國貨運帶來生機。

傳統上，美國的長途貨運跟著節日走，每年10-11月最忙，要為感恩節、聖誕節和新年供貨，母親節之前也忙，只有1-4月是運輸淡季。不過從兩年前開始，美國的長途運輸沒了淡季，幾乎全年都是旺季。

遺憾的是大家大好日子剛剛開始，就遇到AB5。關逾表示，現在不管是加州運輸企業還是司機，都面臨AB5挑戰，他相信AB5很快會影響到全美，尤其是民主黨的州。

在AB5框架下，州政府可以課徵更多的收入稅，保險 也會增加。關逾說，以現在普通卡車司機年收入10萬元計算，他們變成W2表之後，個人年收入所得稅差不多是2萬元；原來1099表，扣除各種開銷，交稅很少；對應的公司也需要向政府支付同樣數量的稅賦。此外，企業還要給員工購買勞工保險，每個持W-2報稅的員工都不能少，普通員工的勞工保險是1%多，卡車司機因爲是高風險行業，公司需要支付的勞工保險是26%左右，換言之，一個年收入10萬元的員工，老闆需要爲他支付2萬6000元的勞工險。

「所以很多小企業都可能很快收攤回家，老闆幹不了」，關逾認爲，只有兩三輛卡車的小企業將很難生存，或者只能搬到外州。但另一個問題又來了，全美的貨運進口70%都在加州和西海岸幾個港口，搬到別的地方可能沒有這麼多貨可運。他說，一方面是小企業沒有生意活不了，另一方面是卡車司機供不應求。這將導致弱肉强食，UPS、 Fedex、Walmart等運輸公司將乘勢併吞小企業，大魚吃小魚。