聖克里門零墮胎區提案惹議 市議會考慮刪除

洛杉磯時報報導，聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）後，南橙縣 聖克里門（San Clemente）市議員諾布洛克（Steve Knoblock）日前提議將該市成為零墮胎 區，成為「生命的避難所」後，在該市掀起不小爭議，市議會正考慮是否將該提案，從8月16日的議程中刪除。

諾布洛克的提議，很大程度上是象徵性的，它讓居民感到不安，包括他一些保守派同事，以及墮胎支持者等。

該市居民，68歲護士和民主黨人維拉斯特（Verraster）說「他們提出如此分裂的議題似乎有些荒謬。」

這個南橙縣城市，是充滿西班牙風格的海濱小鎮，該市也是保守派代表。去年，市議會宣稱該市為「第二修正案自由城市」（Second Amendment Freedom City）。

然諾布洛克提出「生命始於受孕開始，反對建立提供墮胎服務診所」後，市議員收到大量居民反對，一些人計畫下周在聖克里門碼頭附近舉行集會，表達他們的擔憂。

但無論該市提案結果為何，在高度民主的加州 ，墮胎權依舊持續受加州官員保護。

諾布洛克日前受訪指出，他想向加州其他地區傳達「我們認為生命很重要，6000萬未出生嬰兒在子宮內被殺死，是件可悲的事。」

根據加州無黨派公共政策研究所今年一項民調，76％加州選民、69%橙縣選民反對推翻羅訴韋德案。

橙縣和聖伯納汀諾縣計畫生育協會公共事務資深副總裁阿門塔（Armenta）說，這項決議是市議會極端政治家的一個例子，試圖推動一項不反映其選民觀點的個人行動。

該市議員沃德（Kathy Ward）稱該提案「荒謬」。另一議員佛洛森（Laura Ferguson）認為女性有選擇權，但可有一定限制。

反對墮胎的市長詹姆斯（Gene James）稱，他最初支持該決議，但在閱讀諾布洛克草案後，感到震驚與尷尬。