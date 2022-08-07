南加23歲女酒駕撞死夫妻2人 判囚21年不得假釋

酒醉駕駛人科爾曼。（CBS LA截圖）

23歲的南加 酒醉駕駛人科爾曼(Grace Coleman)，日前在法院聽到三名年輕受害小女孩令人心碎的書面陳詞後，忍不住哭了起來；但已於事無補，法官仍然判處她入獄21年不得假釋，因為她撞死了這三名小女孩的父母。

2020 年12月8日，科爾曼在南加橙縣 新港灘市（Newport Beach）駕駛著Range Rover越野車在路上時，不但闖了紅燈，並撞到這三名小女孩和其父母開的日產Versa座車。這個被撞到的家庭住在聖塔安那市（Santa Ana），27歲的父親薩爾達納-梅加 (Henry Eduardo Saldana-Mejia) 和他的妻子安德拉德 (Gabriela Andrade) 當場被撞死，分別是一歲、三歲和五歲的小女孩也被撞傷。

當時受害家庭正打算去新港灘市尋找聖誕燈飾，未料被酒醉駕車的科爾曼撞上。科爾曼已有過兩次酒醉駕車紀錄，尤其是她當天在酒醉駕車前，曾有友人表示願意載她回家，但未被她接受。

科爾曼在案發後並試圖逃離現場，但被新港灘警察 攔住。據悉，案發時她的酒精濃度為0.22%，接近法定限值的三倍。今年6月，她對二級謀殺罪的罪名達成認罪協議，否則她有可能最高被判入獄42年。7月29日，她在聽證會上聽到三名受害女孩的親友唸出她們思念父母的心聲時，曾抽泣著，法官當場也忍住眼淚，之後在冷靜下來後才做出宣判。