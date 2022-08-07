正擬議的AB 1766州法 將向所有人頒發身分證

加州眾議員索耶。（取材自推特）

巴沙迪那星報報導，自2015年來，加州 有超過100萬無證移民 獲得駕照 ，但更多不開車的人，卻無法獲得加州身分證。目前正擬議的AB 1766「加州全民身分證法」（California IDs for All Act），將擴大對所有加州人頒發身分證，無論移民身分如何。

加州眾議員索耶（Reggie Jones-Sawyer）和Miguel Santiago，與巴沙迪那市長葛多（Victor Gordo）和該市就業中心的移民倡議者，日前宣傳該項立法。

索耶說，該法旨在確保生活在加州的所有人基本生活品質，無論他們法律地位如何。

根據移民政策研究所數據，加州估計有273萬9000名無證移民。倡議者說，只有4%的人年紀小於16歲，因此該法將影響170萬人。

加州車輛管理局（DMV）發言人在電子郵件中說，自2015年頒發AB 60法案以來，管理局共核發121萬1006張駕照。

然索耶說，該法出現一個明顯差距，尤其是阻止一些婦女、殘疾人和老年人獲得加州身分證。

無證者唯一可獲得的加州身分證是駕照，因此無法開車者，成為了無證弱勢群體。

2013年，時任州長布朗（Jerry Brown）簽署AB 60號法律時，許多人稱讚該法是項很好的公共政策措施，可提高街頭安全。但該法也被譏為獎勵違法者，從美國公民和合法居民身上奪走資源的措施。

其中，在克萊蒙領導一個名為「我們人民起義」（We the People Rising）組織的赫維斯頓（Robin Hvidston）說，非營利組織和政客應鼓勵民眾守法，而非宣傳非法行為。

AB 1766法得到包括亞裔美人促進正義（Asian American Advancing Justice）、加州移民政策中心與許多移民、法律和社區團體支持。

若獲得批准，DMV估計「一次性前期成本可能高達數百萬元」，持續成本可能從860萬元開始，但2028年後，可降至每年50萬元。