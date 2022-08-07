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亞市商舖遭砸玻璃入室盜竊 波及華人商家

記者張宏╱亞凱迪亞報導
亞凱迪亞（Arcadia）治安堪憂，近日發生多起商舖盜竊案件，其中波及多家華人商家。（檔案圖）
亞凱迪亞（Arcadia）治安堪憂，近日發生多起商舖盜竊案件，其中波及多家華人商家。（檔案圖）

治安堪憂，亞凱迪亞（Arcadia）近日發生多起商舖盜竊案件，其中波及多家華人商家。盜竊手法簡單粗暴，直接砸玻璃進入室內盜竊，讓商家防不勝防。同時，亞市民宅也發生多起盜竊案件。

亞市一天內兩家華人店家接連遭受商業盜竊。在7月25日凌晨3點40分位於東Duarte路148號的1919蘭州牛肉麵發生入室盜竊，有身分不明的嫌疑人砸碎三家相鄰商店的窗戶，且進入竊取財物。最後嫌疑人拿著現金和登記簿等物品逃走。在當天的凌晨3點56分，位於南Baldwin道1108號的Ci Tea發生入室盜竊，監控錄像顯示四名身分不明嫌疑人砸碎商店的前門玻璃並偷走了錢箱。目前警方還不確定兩起案件是否有關聯。

7月27日晚上7點21分，位於東Live Oak道500號街區民宅發生包裹盜竊，監控錄像捕捉到嫌疑人，一個禿頭的西裔或白人男性大約在當天下午3點15分偷走受害者的包裹，之後步行逃走。7月28日上午的9點09分，東Floral道200號街區一處民宅發生汽車盜竊，屋主早上起來發現自己未上鎖的汽車有人進入並偷走了電池充電器。

7月29日上午8點35分，位於東Live Oak道55號的牙科診所發生盜竊，監控錄像的審查顯示，一名西裔男子打破了公司的前窗，洗劫了辦公室，並帶著一些數目不詳的財物離開。當天的下午6點20分，位於南Baldwin道400號的西野商場Nordstrom店鋪發生盜竊案。監控錄像捕捉到嫌疑人，一名女性在商店偷了四副名牌太陽鏡。

汽車 華人 亞凱迪亞

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