旅行前到餐廳飽餐一頓 3、4箱行李竟被偷光

不少餐廳、超市停車場會看到提醒民眾小心汽車被砸防盜的告示牌。（888酒樓提供）

南加華人 區治安面臨至暗時刻，在不少餐廳、超市停車場，隨處會看到提醒民眾小心汽車被砸防盜的告示牌。日前有華人一家本來歡天喜地在餐廳吃飯，之後打算直接開車去機場，開啟夏威夷 度假之旅，沒想到去開車時發現車子被撬開，裡面放的三、四個行李箱子不翼而飛。

另外，也有人將裝有電腦和募款錢和支票 的公文包放在車裡，結果四個車窗都被砸，車內物品也遭竊。

東區一家餐廳停車場近日發生盜竊，客人旅行行李全部被偷。餐廳老闆表示，某天晚上，一桌華人客人在餐廳過生日，本來開開心心的，兩個小時後結帳出來發現停在停車場的車子被砸。最慘的是，他們本來打算吃完飯過完生日，直接展開夏威夷度假之旅，車上因此放了全家人所有的行李，大概有三、四個箱子，裡面裝著電腦和隨身用品。雖然大部分行李放在後備箱，但是因為行李比較多，從玻璃窗外面還是能看到裡面的行李，因此招致賊人。

他說，停車場是購物廣場的公共停車場，客人停車位置距離餐廳攝像頭比較遠，所以沒拍到賊人的樣子。雖然餐廳在門口有小心防盜，不要把貴重物品放在車上的告示，但客人覺得是來你餐廳吃飯才被偷的，所以客人不高興，商家也很無奈。

名車好車更容易被盯上！日前一名參選的華裔候選人，去東區某餐廳吃飯，將裝有募款支票、現金和電腦的公文包放在奔馳（亦稱賓士）G63的車裡。結果吃飯出來，發現車子四個玻璃窗全部被砸。他說，公文包放在後座上，裡面的電腦和捐款的錢都被偷了，價值好幾萬元，只有捐款支票因為可註銷而保住了。

另一例是2日晚上9點多，一名華人去哈仙達岡一家餐廳吃飯，他開了一輛瑪莎拉蒂停在停車場。他車裡沒放錢，以為沒事，結果吃飯出來發現車子一扇窗子被砸，車裡面一個包被偷，裡面的ipad和護照被偷走了。

華人餐廳老闆鹿強表示，餐廳為了防盜把門加固上了保險鎖，堅固到要把門卸除才能打開，但是最擔心的是客人財物，幾乎是防不勝防。他們曾在餐廳的監控攝像頭，看到賊人作案手法非常簡單粗暴；晚上拿著手電筒一個一個的照進車裡，照到有價值的東西就砸窗。因此他若出去吃飯，下車離開前都要看看車子從外面能不能看到裡面有無東西，基本上他什麼包都不敢留在車上。

華人李小姐以前喜歡在車裡放衣服、鞋子，和購物袋等雜物，方便參加活動時換。但最近身邊朋友頻頻發生車子被砸，財物被偷的案件。她特別花了一個下午，將車子裡面清理乾淨，並將東西只放在後備箱裡。她說，現在人人自危，連晚上也不出門了。