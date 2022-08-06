台灣山宛然客家布袋戲 8日洛杉磯上演「武松打虎」

山宛然客家布袋戲巡演將。（台灣書院提供）

山宛然客家布袋戲劇團將於2022年在美巡迴演出，加州 為第一站，全程以客家語進行，呈現原汁原味的客家文化，團長黃武山暨布袋戲大師李天祿帶領五位傳承子弟，將於8月8日(周一)上午10時30分於羅斯密台灣會館上演「武松打虎」。

山宛然客家布袋戲劇團受邀文化部駐美據點全美巡演，將於休士頓 （Houston）、聖安東尼奧（San Antonio）、奧斯汀（Austin）、底特律（Detroit）及安娜堡（Ann Arbor）等多個城市演出，這也是繼2019年「亦宛然掌中劇團」在美東上演西遊記「火雲洞」之後，再有台灣傳統布袋戲在美演出，也是第一個客家布袋戲劇團受邀在美演出，而活動當天將以四縣腔客家話為主要語言。

山宛然客家布袋戲劇團於2002年由團長黃武山成立，也為台灣少有的客家布袋戲劇團，黃武山曾拜師於國寶級布袋戲大師李天祿的弟子陳錫煌門下，學習布袋戲技藝，更於2003年向客家山歌天后賴碧霞學習客家山歌，此後便致力於將客家文化、服裝、音樂等融入於戲曲 之中，除了發揚客家文化之餘，更為觀眾呈現獨具客家韻味的布袋戲美學。

團長黃武山是台北板橋長大的客家人，小學時接觸到布袋戲，此後便被獨特的戲劇文化所深深吸引，更在老師的影響下了解到傳承的重要性。成年後致力於將傳統文化融入新文化之中，以創造出不同的文化火花來吸引新生代的喜歡。