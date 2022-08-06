南加華人慈善高球賽 台灣旅館業同業公會支援偏鄉教育

南加州華人慈善高爾夫球賽5日舉辦記者會介紹29日比賽細節。（記者張宏／攝影）

南加州 華人慈善高爾夫球賽將於8月29日在Yorba Linda Country Club 舉行。本次活動結合高爾夫球賽、慈善晚宴拍賣、愛心捐贈等形式，為嚴長壽先生創辦的「公益平台文化基金會國際分會」募集慈善基金，支援偏鄉地區教育改善和弱勢族群青少年的人才培養。

今年活動由南加 州台灣旅館 業同業公會主辦，公益平台文化基金會國際分會與幼苗高爾夫球發展基金會協辦。疫情前的四年透過慈善高爾夫球賽，分別募集9萬5000元、6萬3000元、8萬元，而2019年創下了16萬元的紀錄。如今時隔兩年再度回歸，球賽規模也日益擴大。

活動召集人廖彬淳表示，過去幾年比賽成績出色，募款也逐年增加，每次都全數捐贈給慈善單位。今年闊別三年，讓大家再次為愛揮桿。比賽第一次邀請三名台灣高爾夫球專業選手參賽，讓大家體驗和高手打球的樂趣和提升。

旅館公會會長許清松表示，旅館公會第五次舉辦慈善高爾夫球賽，希望借助活動凝聚社會力量。每人報名費300元，包括球費、午餐、晩餐。這次比賽規則全新升級，在四人一組最佳球位(Scramble) 團體賽的基礎上，參賽者可選擇與美國大學聯賽(NCAA) 三名來自台灣的頂尖球手同組揮桿，包括近期最熱門球手，2022年太平洋12校聯盟錦標賽個人冠軍盧昕妤，目前僅九個名額先到先得。

盧昕妤在記者會上表示，她在台灣長大，為尋找更大平台來美國讀書。她希望能通過自己的高爾夫球夢想為台灣做些什麼，這次球賽就是很好的機會。

當天預計有超過120名高爾夫球好手參加比賽，共同為華人社會的偏鄉教育做出貢獻。活動還獲得許多南加州企業人士的慷慨捐贈，出錢出力，還為比賽增添不少拍賣物品，包括旅館公會會員提供的酒店房間住宿、書法名家作品等。拍賣所得款項將悉數捐贈給「公益平台文化基金會國際分會」。

「公益平台文化基金會」致力於建設台灣偏鄉地區教育和青少年的培養。更多的資訊請上網: www.thealliance.org.tw。捐款聯繫活動召集人廖彬淳，電話是626-712-9688。支票抬頭「Alliance Cultural Foundation International」，郵寄地址:17506 Colima Road, Suite 200, Rowland Heights, CA 91748。