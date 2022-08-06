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異族通婚加州最多 白人與亞裔和拉丁裔比例最高

記者楊青╱洛杉磯報導
喬治梅森大學（George Mason University）政策與政府學院政策與政府副教授Justin Gest。（記者楊青╱攝影）
喬治梅森大學（George Mason University）政策與政府學院政策與政府副教授Justin Gest。（記者楊青╱攝影）

全美跨族裔婚姻數量增加，但跨種族婚姻暴力犯罪也同時上升，跨種族婚姻穩定性和發展趨勢再次成爲美國社會話題。專家指出，美國94%的居民認可跨種族婚姻，在全美跨族裔婚姻中，白人與亞裔和白人與拉丁裔通婚的比例最高。

少數族裔媒體中心和加州公共圖書館5日舉行專題研討，邀請專家分享全美異族通婚的研究，跨族裔婚姻夫婦也現身説法，分享跨族裔婚姻遇到的家庭和社會挑戰。

喬治梅森大學（George Mason University）政策與政府學院政策與政府副教授Justin Gest的新書「多數人、少數人」對美國的人口結構變化和趨勢進行研究。他認爲，按照目前的人口變化趨勢，到2045年，美國人口結構將出現里程碑變化，傳統以白人爲主的美國將發生重大改變，其他族裔的人口將超過白人。他認爲，跨族裔人口超過單一族裔人口非美國獨有，國家的政治和經濟政策的調整加速了這一趨勢的全球化。

Gest的研究顯示，美國的異族通婚以加州最多，在全美跨族裔婚姻最多的十個縣中，加州占五個，其次是夏威夷州。從20世紀50年代最高法院的案例打通了宗教和族裔對異族通婚的障礙，加州一直走在全美前沿。

不過Gest表示，他的調查同時發現，很多美國人不願意也不同意與自己識形態不同的人戀愛、社交和生活。近年一些研究認爲要解決這些問題，就是要讓意識形態不同的人增加相處才會減少偏見。

喬治亞大學（University of Georgia）社會心理學行為與腦科學助...
喬治亞大學（University of Georgia）社會心理學行為與腦科學助理教授Allison Skinner Dorkenoo。（記者楊青╱攝影）

2010年到2020年全美異族通婚數量成長三倍，異族通婚帶來的混血兒大量增加，人們也可以愈來愈輕鬆談論自己的跨種族身份。根據最新人口普查，80%的跨種族人口有白人血統。

喬治亞大學（University of Georgia）社會心理學行為與腦科學助理教授Allison Skinner Dorkenoo多年研究白人和非裔通婚狀況，她的結論是，公眾對白人與非裔通婚的正面態度大大提升，她對納布拉斯卡的148名碩士生進行調查，大多數被調查者都對白人與非裔戀愛和通婚呈支持態度，很少人說和非裔結婚不是好選擇；但相當部分受訪者表示，他們自己不會這樣做。另外一項對1200多位白人成年人的調查中顯示，超過一半白人不贊成和非裔通婚。被受訪者表示，朋友中的異族通婚者可能會對他們改變異族通婚的成見有幫助。

童裝公司Mixed-Up Clothing跨族裔通婚太太Sonia Kang。（...
童裝公司Mixed-Up Clothing跨族裔通婚太太Sonia Kang。（記者楊青╱攝影）

童裝公司Mixed-Up Clothing跨族裔通婚老闆夫婦Sonia and Richard Kang，應邀在研討會上介紹了自己的婚姆生活。非裔和拉丁裔混血的Sonia從小在波多黎各和夏威夷長大，她的韓裔先生Richard Kang出生在美國，因爲家人都講韓語，他直到上學時才開始講英語。

童裝公司Mixed-Up Clothing跨族裔通婚先生Richard Kang...
童裝公司Mixed-Up Clothing跨族裔通婚先生Richard Kang。（記者楊青╱攝影）

兩人準備結婚時，男方家庭堅決反對。Richard說，雖然年輕人覺得異族通婚並不罕見，但亞裔父母很難接受，他當時感覺，父母的態度堅決到要和他斷絕關係。直到他們生了四個孩子，父母態度稍微好轉一些，但也沒有根本改變，

Sonia說，跨族裔的孩子可能面臨一些社會挑戰，比如在填寫表格時有些不知所措，聯邦表格的分類，常常讓他們找不到適合填寫自己族裔的選項。

非裔 加州 夏威夷州

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