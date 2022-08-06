英語營捐書到台灣頒獎義工 盼更多人加入

洛僑中心頒發獎狀給參與學生。（記者張庭瑜╱攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處8月5日在洛僑文教中心舉辦 「表揚英語營及捐書到台灣義工頒獎典禮」，介紹由南加州學人、社團結合主流大學及中小學學區，為台灣中小學生語言學習辦理英語營及發起「捐書到台灣」鼓勵英文閱讀的成果，並向參與青年志工頒獎狀以示嘉勉。

頒獎典禮出席者包含經文處處長黃敏境、教育組組長藍先茜、秘書潘惠珍、新聞組組長王冠惠、世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會徐洸玲會長、喜瑞都社區大學(Cerritos College)副校長周偉(音譯，Wei Zhou)、ABC聯合學區教委西井（Ernie Nishii）、苗家貞及多名世華總會幹部參與出席。

黃敏境表示，自2020年12月3日啟動「台美教育倡議」以來，台美雙方密切地進行各項語言教學的合作。在台灣駐美各辦事處推動一年多來，包括台灣師範大學與加州大學 洛杉磯分校(UCLA)、成功大學與加州大學爾灣分校(UCI)在內，已有41所美國大學與台灣的17所大學展開「台灣優華語」校對校合作計畫，除選送老師來美任教，也提供美國大學生到台灣學習中文，足以改變一生難得的海外學習經驗；除此之外，僑務委員會並在美國協導僑校成立35個「台灣華語文學習中心」，其中八個位於大洛杉磯地區，以提供更多美國朋友學習中文及台灣文化的機會。

在南加州學人劉昕教授積極協助下，成功連結起各中小學階段與英文的學習，更獲世華大洛杉磯分會、喜瑞都社區大學、ABC學區的支持。自疫情開始後，已號召百位義工無私奉獻，參與寒暑假期間線上英語營活動，也讓台灣學生更了解美國大學生活。 捐贈書籍整理成箱。（劉昕提供） 學生自發整理捐贈書籍。（劉昕提供）

團隊也於7月的暑期英語營規劃小班教學，增添職業生涯設計單元，也邀請醫師、律師及醫院資訊主管等專業人士，分享職場工作經驗、價值和甘苦談，以培養職涯探索觀念，佳惠270名台灣中小學生。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處也表示，此次義工們的熱心與愛心，家長們及各機構的支持，非常值得讚揚與推廣，並特別舉辦此次表揚典禮，代表台北市、新北市政府教育局 及公正國小等頒發感謝狀，也期盼這樣的活動得以延續，有更多夥伴加入支持推動台美雙向教育合作交流。