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喜瑞都社區領頭捐書 送愛偏鄉童

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
劉昕教授介紹愛心捐書活動契機。（記者張庭瑜╱攝影）
劉昕教授介紹愛心捐書活動契機。（記者張庭瑜╱攝影）

為了讓台灣學生多閱讀英文圖書，提升英文能力，洛杉磯學者劉昕結合眾人之力推動「捐書到台灣」計畫。並藉由宜蘭縣羅東公正國小林俊宏校友及英語營義工劉永泰（Tyler Liu）的發心，共同號召多位高中同學動員全家投入募捐及整理，不只獲得南加州惠特尼高中（Whitney High School）華裔家長會的支持，更有多家熱心機構捐贈，包括喜瑞都市立圖書館及ABC聯合學區、喜瑞都社區大學圖書館及慈濟基金會喜瑞都聯絡處等共襄盛舉。

世華大洛杉磯分會顧問郭秀梅更慷慨捐贈運費，總共募集178箱，7000多本的英文圖書將於8月底運抵，團隊表示，之後也會於未來持續推動捐贈更多的圖書，並將於每年暑期定期運送至台灣。而宜蘭縣政府教育處也指定公正國小做為美國捐贈圖書接收校，更成立了台灣東部第一所小學雙語圖書室，所有自南加州募集的圖書將輪流分配至縣內各大小學校圖書館，供學生、縣民借閱，甚至成立移動圖書館送到更多地區，嘉惠台灣東部的偏遠學校。

劉昕表示，最剛開始是一所台灣學校跟他們講訴英文書的需求，他們在牽線於喜瑞都社區，並由一位高中生作為領頭羊，帶頭發心捐書活動，後續便有慈濟、市立圖書館及愛心民眾陸續參與。

而參與活動學生潘勞倫斯(Lawrence pang)表示，能參與這次項目活動是他的榮幸，他也在其中明白了社區服務的重要性及幫助別人的過程中學習到溝通的能力。

圖書館 喜瑞都 加州

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