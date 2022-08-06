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觸媒轉換器防盜 羅斯密20日蝕刻編號

編譯組╱綜合報導
羅斯密市20日舉行車輛觸媒轉換器的免費蝕刻編號活動。圖為先前在工業市舉辦的蝕刻活動。（巴沙迪那星報）
羅斯密市20日舉行車輛觸媒轉換器的免費蝕刻編號活動。圖為先前在工業市舉辦的蝕刻活動。（巴沙迪那星報）

鑒於汽車觸媒轉換器竊案愈見猖狂，洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）也決定加入其他城市的行列，為該市居民的觸媒轉換器蝕刻編號。名為「Etch & Catch」的免費活動將於8月20日假Rosemead Public Safety Center舉行，地址為Garvey Avenue 8301號的Zapopan Park，時間為上午8時至中午。

蝕刻活動將由洛縣警局（LASD）的Rosemead Special Assignment Team負責，每位車主只要完成事前登記，都可免費為愛車的觸媒轉換器印上編號，防止被竊。登記網址為www.eventbrite.com/e/city-of-rosemead-catalytic-converter-etching-tickets-383740326647。

另外提醒，20日當天，車主需要帶有效證件，證明確實是羅斯密市居民，還有Eventbrite登記卡。洛縣警局指出，因為觸媒轉換器內的貴金屬價值不菲，因此成為竊賊的最新目標。在羅斯密市之前，工業市（City of Industry）與阿蘇薩（Azusa）已經舉行過免費蝕刻活動了。

洛縣 汽車 洛杉磯

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