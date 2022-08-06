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規模最大 洛社區學院學區擬發債53億

記者朱敏梓／洛杉磯綜合報導
洛杉磯社區學院學區擬發行53億元建設債券改造教學設施。(Getty Images)
洛杉磯社區學院學區擬發行53億元建設債券改造教學設施。(Getty Images)

美國最大的擁有九所學院的洛杉磯社區學院學區（Los Angeles Community College District，LACCD ），將於11月提出一項發行53億元債券提案，每戶屋主每年將增稅88至157元不等，這將是該學區史上最大的建設債券公投案。

上個月洛杉磯社區學院學區以6比1批准了發行53億元債券提案，並納入11月8日的選票，但必須獲得至少55%的支持率才能批准通過。

支持者表示，注入資金改造老化的建築、升級運動場和九個校區配備新技術的教室是必要的。LACCD總校長羅德里格斯（Francisco Rodriguez ）表示：「學生應該擁有一流的教學和學習設施，當學生與校園建立聯繫時，他們將會做得更好。」

但是，這個提案也遭到了許多人的質疑和反對，他們認為，在當前入學人數大幅下降和經濟不穩定的情況下，為改造校園基礎設施花費數十億美元是一種浪費。

據該學區稱，在未來25年，該教育債券可能會使業主每10萬元的房產估值課稅25元，對於房主而言，該債券的年度房產稅支付範圍可能在88元至157元之間，但對於高價值的物業來說會更高。

唯一投下反對票的社區學院學區理事莫雷諾（Ernest Moreno）表示，過去幾年該學區流失了數萬名學生，當下花大錢更新建築是不合適的。況且，許多學生還選擇繼續在線上課。

社區活動家Rolando Cuevas曾在1990年代擔任東洛杉磯學院學生會主席，他擔心這些項目將使開發商和建築公司受益，而不是學生。他補充說，鑑於經濟環境，承擔債務是不負責任的。

如果提案通過，其中的14億元將用於改造1970年代之前建造的建築物，7.32億美元將用於支付其他校園基礎設施，例如戶外照明、人行道和停車場等。該提案還撥出5億元用於「計劃、建造、購買」學生和員工的住房。部分資金還將用於升級體育設施，包括更換或重新鋪設硬地球場，以及擴大無線互聯網，並為教室配備新技術，以及整修老化的下水道等設施等。

學區 債券 洛杉磯

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