吳修齊紀念講座 明在世報登場

吳修齊先生於1997年獲頒成功大學名譽管理學博士學位。（南加州成大校友會提供）

南加州 成功大學校友會與世界日報 聯合舉辦「台灣事業鉅子——吳修齊先生紀念講座」，將於8月7日在蒙特利公園市（Monterey Park）世界日報大樓舉行，緬懷他生前對於社會及公益的重要貢獻。

白手起家創建南紡

吳修齊為家中長子，1913年出生於現今的台南市學甲區，國小畢業後輟學就業，16歲入職台南最大的新復興布莊，此後便與紡織業結下不解之緣。此初於新復興布莊擔任學徒時因日文流利深得老闆重用，在兩年內時間升職為掌櫃，直至結婚才自行創業，成立新和興布行，也是在這段時間奠定他未來成立台南紡織公司（簡稱南紡）的深厚基礎。

吳修齊成立的新和興布行，十年後因第二次世界大戰開打曾一度歇業，直至情勢緩解便重操舊業建立三興行，經營從中國大陸進口紗布到台灣的生意。在生意穩定後的十年，也就是1955年與吳三連、侯雨利等人聯合創立了南紡，三人也成為了廣為後世所知的「台南幫」。

台南商幫近代工業先驅

台南幫起源於台灣日治時期，主要成員皆來自於台灣台南的北門、學甲、佳里、西港、北門、七股與將軍區等七個鄰近區域，為台南最大商幫之一，吳修齊則為創始成員之一。後期許多成員皆為新復發布莊學徒出身而後發跡。新復發布莊為吳修齊曾任職過的新復興布莊創辦人侯雨利的叔叔侯基創立。台南幫雖有幫字在內，與黑幫社會其實皆無關聯，當時許多商人皆以血親、姻親及鄉親等方式，建立連結成立幫會，目前台南幫旗下的企業有南紡、統一、太子建設、環球水泥、佳和實業等企業。

捐資興學功在台南

自吳修齊與台南幫成立南紡後，對其故鄉台南的貢獻功若丘山，期間曾成立私立南台工業技藝專科學校（現為南台科技大學），幫助多所學校及台南市區建立多座禮堂、涼亭及陸橋，而後因感念成立「吳修齊紀念雙親文教公益基金會」，並持續性的幫多所機構及學校建設大樓及其所需，包括於成功大學捐助新台幣1億5000萬元台幣興建「修齊大樓」（現為成大文學院大樓）。 國立成功大學文學院修齊大樓。（成大官網）

身為台南囝仔的吳修齊，於事業發跡後幫助其母縣建立起不少大樓及基本設施，其貢獻之大更於1997年榮獲成功大學頒發名譽博士學位，許多校友對這位企業家不僅充滿感激之情，更對其白手起家的精神十分敬佩。這次將於8月7日舉行的紀念講座由南加 州成功大學校友會舉辦，期間分享吳修齊從台南窮苦小城鎮白手起家，成功創業的經驗及觀點，除了緬懷他的貢獻，也作為勉勵在美華裔新生代效法的典範。講座將於8月7日（周日）下午2時至4時於蒙市世界日報四樓文化藝廊舉行。

直播鏈接：https://youtu.be/bFYZ5GREOPg，也可點擊附件的二維碼。 吳修齊先生紀念講座直播二維碼。

直播時間：美西時間8月7日2PM-4PM；美東時間8月7日5PM-7PM

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