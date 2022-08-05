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賭場裝甲車 槍戰中現金被劫

【洛杉磯訊】
一名裝甲車保安4日在嘉甸那市的Hustler賭場外的一場槍戰中被槍擊。（電視台截圖）
一名裝甲車保安4日在嘉甸那市的Hustler賭場外的一場槍戰中被槍擊。（電視台截圖）

一名裝甲車（armored-van）保安，4日在洛杉磯縣嘉甸那市（Gardena）的Hustler賭場外的一場槍戰中被槍擊，該槍擊案是由不明數量的劫匪發起，這些劫匪還從車中偷走了數量仍未確定的現金。

嘉甸那警方表示，槍擊事件發生在上午10點後不久，地點在西Redondo Beach大道1000號段街區的賭場停車場。

根據巡官Christopher Cuff說法，當時兩名警衛從裝甲車裡出來，立即遭到所謂的「伏擊」。至少有一名警衛設法還擊，但不清楚是否有劫匪被擊中。Cuff說，劫匪最終帶著一些現金逃脫，但不知道有多少。目前還不清楚有多少劫匪參與其中，據悉至少有三人。中彈的警衛被送往醫院，情況危急，但預計會活下來。另一名警衛也被送往醫院治療非槍傷，主要是割傷和擦傷。

劫匪四散逃跑，使得執法部門對該地區進行了大規模搜查。警察最初包圍了附近的Moose Lodge，懷疑至少有一名劫匪可能跑了進去，但該建築最終被清查，沒有發現任何劫匪。Cuff說，調查人員在附近找到了劫匪使用的一輛白色轎車。目前尚不清楚是否涉及其他車輛。

4日下午早些時候，搜索仍在繼續。根據Cuff的說法，劫匪從未進入或瞄準賭場本身，儘管大樓有一扇玻璃門被打碎，但可能是在槍聲響起時爆發的騷動，顧客四散逃跑導致的。

近來南加犯罪分子愈發猖狂，一些專業安保公司也成為目標。早先價值數百萬美元的珠寶裝在一輛武裝卡車，運往南加參展的途中也遭盜竊。

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