河濱縣防火 禁遊民河灘搭營

河濱市禁止遊民居住在聖塔安那河低地。（本報檔案照）

河濱縣今年的遊民 人數已達3316人，且59.71%居無定所，只能在聖塔安那河沿岸低地或其他谷地搭營度日。除了增加野火風險，還得耗費3350萬元預算 安頓，因此河濱市議會2日晚通過決議，禁止遊民在野地與都會交界的中間地帶搭營過夜，其中包括聖塔安那河灘地。

新規禁止在交界地帶坐、躺、睡、存放物品、使用土地、圈地、放置大件物品或個人財物，等於類似洛杉磯 市去年通過的禁令，禁止遊民在特定場所搭營。新規以六票同意、一票反對通過，唯一反對的是市議員Clarissa Cervantes，因為現有安置處所不足以安置河谷低地遊民。

安置處所的規定源自於防治野火。因為聖塔安那河灘地多年來困擾於人為導致的野火，因此之前的規定是，一旦安置處所完成，遊民就得搬出河灘地。河濱消防局統計，過去五年來共有163起灘地野火，66%源自於人為因素。因此市議會今年6月剛通過的五年計畫「Wildlands Public Safety Engagement Team」，就將積極勸離聖塔安那河灘地的遊民。

不過執法人員強調，基於聯邦法規，他們不會在安置處所沒有完工前就強制執行新規。