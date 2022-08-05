長堤州大校警涉歧視 教職員抗議

疑似遭校警種族歧視的加州州大教授Steven Osuna。（CBS）

長堤加州州立大學（CSU Long Beach）的社會學教授奧蘇納（Steven Osuna）， 5月間疑似遭到校警種族歧視 ，當時他離開教學大樓時忘記帶鑰匙，尋求校警協助開門時，卻被一位亞裔校警懷疑身為拉美裔的他意圖不軌，因此要求州大校方與校警局道歉。雖然校方已經道歉，但是代表校警的加州大學 校警協會（SUPA）卻未從善如流，因此引發超過百名教職員參與連署，聲援奧蘇納的訴求。

事件發生當時，奧蘇納意外將識別證、手機與鑰匙都留在研究室內，因此只好找來校警為他開門以參加線上工作坊，但是校警與主管卻拒絕。當時奧蘇納就質疑，為何其他白人同僚可以不必出示證件或打給系主任，就能讓校警開門。最後在其他教授的幫助下，奧蘇納終於進門，但已經晚了20多分鐘。

長堤州大原本堅持程序沒錯，教職員必須出示證件才能請校警開門，但是後來卻又改口稱，雖然校警沒錯，但是很抱歉讓奧蘇納感覺不舒服，並承諾會檢討系統性種族歧視與校警濫權問題，特別是身為高教機構，更不應該坐視這樣的問題。

但是Osuna之後卻稱，加州大學校警協會認為「他」才是應該被調查的人，因為「不誠實與用意歹毒」，特別是誣指校警種族歧視。 Osuna推文說道，SUPA這已經明顯的恫嚇了，意圖讓他噤聲。

SUPA會長Matt Kroner受訪時，雖表示他不會對之前的事件表達意見，但仍強調員警是基於善意並遵守規定的，「這只是單一事件」。他說，該事件既不是處理Osuna要求的亞裔員警，也不是其拉美裔主管，導致事件染上種族色彩，反倒是Osuna教授的先入為主讓事情更複雜。

根據SUPA公布的聲明，根據奧蘇納說，他於5月25日在辦公室為長灘社區學院社會學俱樂部的在線研討會做準備，然後走出去上廁所，忘記了鑰匙、手機和身份證。

事發時亞裔員警身上配載的攝像頭所拍的視頻，當員警詢問Osuna的識別證時，Osuna表示他在旅行中遺失了。而該名校警所以拒絕替Osuna開門，是在致電其拉美裔主管之後。

他說，Osuna通知了大學警察 ，後者派了一名警官與他會面。 當被要求提供身份證明時，Osuna解釋說他的身份證丟失了，但可以提供他的教職員工身份證號碼。 Osuna被告知要聯繫他的院長，但他告訴警官他沒有院長的電話號碼或他的電話。 他告訴警官，他可以在網上找到他的教師資料。

警察隨後打電話給他的主管，主管告訴警察不要開門。 在給他的主管的電話中，該官員稱奧蘇納為工作人員而不是教職員工。 奧蘇納隨後對警官說，如果他是白人，警察就不會懷疑他是一名教員。

不過，Osuna與其他教職員已經決定發起校警改革，並籌組獨立的Campus Police Accountability Council，以解決校園內對有色人種師生的系統性問題。