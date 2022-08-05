大專盃卡拉OK賽 洛城初賽13日起一連2天

南加州中國大專院校聯合校友會4日在僑教中心舉辦記者會。（記者張宏／攝影）

南加 州中國大專院校聯合校友會4日在洛杉磯 華僑文教服務中心舉辦記者會，宣布為慶祝中華民國雙十國慶，及促進大專聯合校友會的會員校友會與社會大眾之間的聯誼，提高歌唱水準與興趣，將於13和14日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦大專盃卡拉OK歌唱大賽初賽，9月17日舉辦決賽。

大專校友會會長陳啟志表示，大專校友會兩年疫情 後重啟卡拉OK大賽，作為一個已舉辦28年的經典賽事，南加歌唱好手們早已躍躍欲試。校友會也提前一個月開始籌備，最初擔心因為疫情報名人數減少，結果3日報名截止時，報名人數遠遠超過預期，已有百餘人報名。校友組比賽共分五小組：男子組、女子組、男子新人組、女子新人組、雙人組。本屆大專盃社會組比賽共分三小組： 社會長青組（1966年8月14日以前出生）、社會青年組、社會雙人組。

比賽評出冠、亞、季軍 各一位，其餘為優勝。冠軍獎金400元、 亞軍300、季軍200；優勝獎金50元，校友雙人組及社會雙人組每對：冠軍獎金800元、亞軍600元、季軍400元； 優勝獎金100元。獎金的目的是為了鼓勵大家多多參與歌唱活動，同時挖掘更多優秀歌手參與比賽，提升社區歌唱水平。

卡拉 OK召集人陳鳳桃表示，作為南加招牌的卡拉OK比賽，選手們水平都很強，是歌唱好手的夢想舞台。 比賽制度經過28年不斷完善，今年評分標準將原先合併的台風與服裝分開，各自佔10%的比例。

初賽免費入場，歡迎各界民眾踴躍參加。時間是8月13日（周六）和14日 (周日) 上午10時起，決賽是9月17日 (周六) 上午10時起，需購票入場，每人十元，地點是洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731）。