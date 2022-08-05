留學生「音你而起」歌唱賽5人勝出 世報中秋園遊會邀獻唱

「音你而起」獲獎者合影。（主辦方提供）

首個集結全美華人留學生 音樂愛好者的夏日歌唱比賽「音你而起 Coast of Sound」首屆大賽，7月30日在南加州 聖蓋博市「摩天音樂」成功舉辦。此次活動由美國留學生協會聯盟、美國亞裔動物保護協會、美國易諮範唱片聯合主辦。活動共吸引來自全美各地大學，超過260位在校學生踴躍參賽，經過激烈角逐最終有五位參賽者脫穎而出。

本次比賽邀請到重量級嘉賓作為評委，包括63屆格萊美最佳進步R&B獎獲得者——Kevin Moo (Daddy Kev) ，摩天音樂總監閻一夫，以及獨立音樂人周小淇（aka Soulgood Kid），來自紐約電影學院的潘䌽誼擔任現場攝影導演。經過視頻海選、初賽和決賽的三輪角逐，鄧樂怡、彭寅慶、袁雲軒、鄭志立、黃子晏，五位才華橫溢的歌手分別獲得第一至第五名優勝。獲獎選手也將受邀在9月10日、11日兩天，在洛杉磯世界日報與天普市共同主辦的「嗨，中秋」園遊會做嘉賓表演。

評委Kevin Moo表示，在美國的主流音樂市場上，藝人的天賦只是一方面，如何抓住每一個潛在的機會並有效的展示自己才是關鍵。「音你而起」的舞台讓他看到了這些年輕的選手們認真對待舞台的態度和因為熱愛音樂而散發的自信。「音你而起」活動發起人兼評委周小淇表示，「音你而起」是一個為音樂生們構建合作社區的契機，大家一起努力打破語言和文化壁壘，讓華語音樂被聽到。發起人兼外聯部負責人吳婉瑩表示，首屆「音你而起」的成功離不開團隊成員的努力和付出，一場比賽集結了來自全美各大學的留學生、本地學生。大家因為熱愛音樂，而加入「音你而起」團隊，燃燒年輕人的熱血。

「音你而起」發起人兼人事部部長江漣漪表示，兩個月以來，大家一同見證了選手們在聚光燈下的魅力，卻也更深入的了解了各位在追夢路上的艱辛和難處。希望本屆及之後的每屆活動，都可以像一盞盞路燈，照亮在美華人音樂學子探索和追逐夢想的道路。

本次活動旨在為在美求學的華語音樂人搭建一個舞台，創造巧遇伯樂的機會，解決國際學生因語言和文化的壁壘在追夢路上受阻的痛點。同時，三位發起人還召集了近60位學生志願者加入團隊。在僅兩個月的時間裡，這個由全女性領導的團隊完成了活動的所有策劃與執行任務。首屆「音你而起」歌唱比賽由摩天音樂、飯糰外賣、Sangamon Watches、一芳台灣奶茶、小碗燒菜鼎力支持。