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洛市連環車禍升級成槍案 1死4傷

編譯組／綜合報導
全景市（Panorama City）3日下午發生致命槍擊案，至少一人死亡、四人受傷。（ABC 7）
全景市（Panorama City）3日下午發生致命槍擊案，至少一人死亡、四人受傷。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，位於洛杉磯市聖費南度谷的派諾拉瑪市（Panorama City）的一個室內跳蚤市場附近，3日下午發生致命槍擊案，至少一人死亡、四人受傷。警方4日仍持續追查槍手。警方稱，該案根據警方最初接到的電話是一起連環車禍，之後卻升級為槍擊案。

該案發生於當天下午2時30分左右，位於Parthenia街上的Valley Indoor Swap Meet跳蚤市場附近。根據CBS電視台，警方最初是接獲車禍報案，抵達Parthenia街和Tobias Avenue附近後，發現那裡剛發生三輛車碰撞車禍。

據悉，當涉及車禍的三方車主交換訊息時，一名身分不明的槍手朝他們開槍，擊中四人。其中一人當場死亡，警方證實其身份為37歲的Sylmar居民Jonathan Santillano，傷者至少有三人被送往當地醫院。

事發後，該地區聚集大量警力，現場至少有五輛救護車。

警方表示，目前不清楚槍案動機和槍手可能的描述。他們相信槍手可能駕駛新寶馬BMW M3系列車子逃離現場。目前相關單位正調查受害者，與調閱可能的監控攝影。

車禍 槍擊 洛杉磯

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