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葉麗儀等3歌星 內陸賭場演出

記者啟鉻／羅蘭岡報導
原蒙市市長劉達強（右）是歌星葉麗儀（左）的歌迷，現場贈送紀念章。（記者啟鉻／攝影）
原蒙市市長劉達強（右）是歌星葉麗儀（左）的歌迷，現場贈送紀念章。（記者啟鉻／攝影）

香港實力派歌后葉麗儀在兩岸三地、美國華人群體中擁有廣大歌迷，早年演唱的電視連續劇「上海灘」主題歌，至今令歌迷回味無窮。她於4日從英國抵達洛杉磯，參加與陳潔靈、劉雅麗新組合「三個女人一個秀演唱會」發布會。她現場為歌迷清唱「上海灘」主題歌，希望歌迷於6日（周六）到Yaamava Theater觀看演出。

演出活動由第五季國際娛樂舉辦。已年屆七旬的葉麗儀仍然神采飛揚，雖然有時差影響但精神很好。有人要求她透露美容身材保養秘訣，她說，平時與先生喜歡打高爾夫球，來洛杉磯也不忘帶球具。加州陽光充足，除了唱歌，也一定會安排打球。工作兼度假，是她保持體力擁有不老心情的養生法之一。葉麗儀還表示，與陳潔靈、劉雅麗合作超過200場，一直是很好朋友。

據悉，Yaamava Resort Casino（高山大賭場）於3月落成的劇院Yaamava Theater，擁有最新燈光音響設備、巨型LED銀幕，視聽效果一流，「三個女人一個秀演唱會」是劇院開幕後，舉辦的第一場亞洲音樂會。

主辦者第五季國際娛樂負責人尹祧對三年來受疫情影響，首次舉辦演唱會發布會頗有感慨，她表示很想念大家。

陳潔靈曾獲得香港電台第五屆十大中文金曲獎，也是當年「三個女人一個秀演唱會」的原創人。劉雅麗能演能唱，因主演「我和春天有個約會」聞名，獲得多項金獎。

在發布會現場，原蒙特利公園市市長劉達強和太太也是葉麗儀的歌迷，劉達強還向葉麗儀贈送紀念章。發布會由凱悅餐飲集團負責人蔡成華贊助，他到場向葉麗儀獻花。葉麗儀應現場歌迷要求，為大家清唱電視連續劇「上海灘」主題曲，歌迷也輕聲應和，場面溫馨熱烈。陳潔靈、劉雅麗因尚未抵達洛杉磯，當天無法參加發布會。

有關演唱會詳情，可致電第五季國際娛樂626-964-4747 。

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