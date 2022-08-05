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聖克里門市 擬成為零墮胎區

編譯組／綜合報導
橙縣聖克里門市考慮禁止墮胎。（美聯社）
橙縣聖克里門市考慮禁止墮胎。（美聯社）

橙縣聖克里門市（San Clemente）的市議員計畫提出「生命優先」決議，禁止多數人工流產行為，讓該市成為「零墮胎區」。雖然決議還是允許性侵或通姦懷孕者可以人工流產，但是尚未公布的決議文消息一走漏，已然引發民怨，8月16日將舉行的市議會已有15人登記發言。

起草人市議員Steven Knoblock強調，人類自受孕起就是生命，因此反對市內所有的計畫生育中心或類似的診所。他強調，過去50年裡，大概沒有家庭沒有被墮胎問題影響過，這次的決議文將讓大家深思過去50年來的行為。決議雖然沒有明列細則，但是強調要以議會所有權限執行。

另外一個引發爭議的論點在於，決議文多次主張「神」的概念，強調「我們相信生命是神賦予的，神是每條生命的創造與終結者。不論是生命的起始或終結，市議會都要保障與延續生命；既然我們希望神祐美國，那麼我們就該先榮耀與尊重神」。

部分揭露的決議主文，已然引發社運人士反對，連7月曾經附議的市長Gene James都大吃一驚，直稱這不是當初說好的內容，他的承諾只限於保障未出生的孩子。雖然市長試圖撤回附議，但已經無法這麼做。

洛杉磯時報指出，聖克里門市第一次引發爭議，是一年之前，市議會通過決議，宣布該市為「憲法第二修正案的自由區」，該案當時就是由Gene James提出。

墮胎 計畫生育 性侵

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