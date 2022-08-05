我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

裴洛西訪台 美成最大贏家?

洛城新語 

裴洛西訪台 美最大贏家?

眾院議長裴洛西旋風訪台19小時後，不忘發聲明，強調「中國無法阻止世界領袖訪台」，可謂是殺人誅心，讓早已顏面盡失中國戰狼再遭打擊。滿腔怒火的北京當局，拿美國沒有太多實質辦法，只能把氣撒在台灣身上。裴洛西看似象徵性的訪台背後，讓中、台持續交惡，使美國成為這起萬眾矚目政治事件背後的最大贏家。

裴洛西揮一揮衣袖，看似不帶走一片雲彩，但沉默卻不是今夜的台海。中國解放軍持續數日「環島軍演」、停止進口台灣柑橘類水果和白帶魚及暫停對台出口天然砂等「報復行動」，槍口全部對準台灣；延續「金門砲戰」以來，「只准打蔣艦，不准打美艦」的策略。

誠然以當下台灣的政治、經濟實力，水果不能往中國賣、珍貴原材料不能從中國買，所能造成的影響十分有限。損失的那一點貿易額，多賣幾塊半導體晶片，或少買兩架美國的二手飛機，就能輕易賺回。至於軍事演習，頂多就是讓台灣軍民出行稍有不便，發生擦槍走火，導致死傷的可能性很低。

這些報復行為，雖然不會造成太大的實質性影響；但從感情上看，卻讓台灣島內民眾，留下不小心理陰影；畢竟誰都不想有一個動不動喊打喊殺，還時不時持槍出門的人做鄰居。尤其是台灣的年輕一代，他們本就生長在台灣，對中國大陸基本沒有感情，經過這麼一鬧，可能再難有好感可言。

裴洛西短短19小時的造訪，就成功離間中、台民眾，使之走上美國最希望看到的，不分不合、長期對峙局面。中國想要和平統一變得更為困難，台灣在此次事件中，沒有得到象徵意義以外的任何一點好處；此為美國第一勝，中、台第一敗。

裴洛西訪問台灣以前，中國開足宣傳機器，用盡一切嚴厲詞彙，企圖嚇跑裴洛西。中國國內情緒，受一直以來的強硬愛國態度所影響，被提升至空前高度。事後卻發現，強硬的戰狼，僅限於口頭叫喚，失望之情溢於言表。就連駐北京的外國記者，都看出端倪；在新聞發佈會上，詢問中國外交部發言人華春瑩，對國民的失望態度怎麼看。

美國之所以能夠認定「會叫的狗不咬人」，就是吃定中共20大在即，習近平為第三任期，希望平穩度過的心態。再加上中國如今內憂重重，不僅有房貸危機，還有青年失業及經濟衰退等問題。無論從軍事，還是經濟上，都不會與美國一戰。面對挑釁，只能打落牙齒和血吞。南加大美中學院院長杜克雷與政治學教授Stanley Rosen都認為，中國對美國的報復，很可能只會流於形式。例如禁止裴洛西入境中國等。

用微乎其微的代價，換來中國國內民意對北京失望。此為美國第二勝、中國第二敗。除此之外，還能轉移美國國內民眾，對如今通膨高漲等問題的關注。美有三勝，中、台各有兩敗與一敗，此次政治事件，美國可謂是最大贏家。

裴洛西 北京 南加大

上一則

葉麗儀等3歌星 內陸賭場演出

下一則

洛市連環車禍升級成槍案 1死4傷

延伸閱讀

中國駐日大使警告日本 勿利用裴洛西訪日再生事端

中國駐日大使警告日本 勿利用裴洛西訪日再生事端
與裴洛西同名 深圳這家20年服裝店被威脅 老闆無奈遮招牌

與裴洛西同名 深圳這家20年服裝店被威脅 老闆無奈遮招牌
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
裴洛西訪台效應 專家：北京正喪失一中話語權

裴洛西訪台效應 專家：北京正喪失一中話語權
南韓總統尹錫悅 民眾罵聲下與裴洛西通話40分鐘

南韓總統尹錫悅 民眾罵聲下與裴洛西通話40分鐘
裴洛西抵達日本 5日與日相岸田會談

裴洛西抵達日本 5日與日相岸田會談

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁