蒙市私立醫院 醫護最低時薪升至25元

蒙特利公園（Monterey Park）市議會通過私營部門醫護人員每小時25元最低時薪提案。（蒙市政府官方）

蒙特利公園 市（Monterey Park）和長堤市（Long Beach）市議會，近日均不約而同通過私營部門醫護人員每小時25元最低時薪 的提案；蒙市議會以2票對1票通過，長堤市議會以9票全票通過。洛縣目前共有四個城市通過這項最低時薪提案。洛杉磯市是在7月8日首先批准這項提案，唐尼市（Downey）緊隨其後。

蒙特利公園市議員饒穎凡（Yvonne Yiu）表示，這項提案是由請願活動發起，蒙市在3萬多名選民中，共收到3000多個請願簽名，已經達到1%的標準，因此市議會可以投票決定是否將其成為法令予以採納，或者將它們交給選民公投。

新的基本工資將涵蓋私立醫院、綜合醫療系統，和透析診所的所有醫療保健員工。蒙特利公園市嘉惠爾醫院(Garfield Hospital)住院代表努涅斯（Clara Nunez）表示，在新冠大流行期間，一直在前線工作的醫護人員感到被低估和補償不足，她看到人們離開去尋找薪水更高的工作，尤其是在大流行期間在醫院工作的風險增加的情況下。她補充，公平的最低時薪將幫助陷入困境的家庭，並阻止醫護人員離職。

醫護公平聯盟SEIU-UHW 總裁Dave Regan表示，壓力、倦怠和低工資導致整個南加州 的醫院人員短缺，他在一份聲明中表示，「我們讚揚蒙特利公園市議會投票保護居民的公共健康，並解決威脅患者護理的人員短缺問題」。

然而，這項提案的通過也惹來許多質疑。饒穎凡表示，由於這項決議只針對私立醫院的員工，能得到加薪的醫護工作者不到一半，許多公立醫院的醫護人員以及工作人員表示反對。目前醫療工作者、社區診所，和醫院聯盟已向市府文員提交文件，以開始為在11月選舉進行公投資格的程序。

NoUnequalPay.com在南加州的幾個城市反對此類法令，表示這些措施「存在嚴重缺陷、不公平和歧視性」。該聯盟在凱撒基金會健保（ Kaiser Foundation Health Plan） 及其醫院、Dignity Health 和加州醫院和衛生系統協會的資助下，提出「加薪還必須包括看門人、管家、保安和其他非醫療工作者」。

根據柏克萊研究集團的一項研究表明，65% 的洛杉磯醫護人員將被排除在25元的最低時薪條例之外。報告稱，其他城市也將有大量工人被排除在外，包括只針對私人醫護人員才提高最低時薪的唐尼 (79%)、蒙特利公園 (54%) 和長堤 (65%)。

該報告還預測，最低時薪的提高會產生連鎖反應，從而推動其他已經每小時收入25元或更多的醫護人員的額外加薪。研究稱，目前每小時收入25至29.99元的人將獲得19%的加薪，而其他每小時收入30元和 34.99元的人將獲得 9.5% 的加薪。