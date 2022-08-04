我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜

記者李雪／蒙特利公園市報導
僅僅兩分鐘時間，該康斗社區的整個郵箱就被卸下偷走。（何女士提供）
僅僅兩分鐘時間，該康斗社區的整個郵箱就被卸下偷走。（何女士提供）

南加各地近來治安不靖，除了駭人聽聞的搶劫砸店以外，小偷小摸行為也不少。7月30日上午洛杉磯縣華人密集的蒙特利公園市（Monterey Park）一處小區的居民就發現，康斗（Condominium，或簡稱Condo）的郵箱被竊賊整個從牆上卸下端走，連警方都表示從未聽聞此類事件。

家住蒙特利公園市一處小區的何女士表示，整個事件誇張但卻是真實的。就連報警後，員警來作筆錄，都說他當了快20年員警，頭一次聽說這種事情。她表示，當天是周六（7月30日），而且是光天化日早上發生的。根據監控錄像，竊賊大約是10點06分約42秒進來小區，10點08分48秒就溜了。錄像中也可以看到，作案者一共兩個人，一個偷，一個把風。僅僅兩分鐘時間，該康斗社區的整個郵箱就被卸下偷走。

何女士說，這個郵箱比較新，2019年才剛安裝上，一套郵箱只有四戶人家。好在周六郵差當時還沒來，裡面就只有兩戶鄰居沒有及時拿信，總體來說損失不大。不過小區管理員表示，可能竊賊是把郵箱拿去變賣，因為是鐵質的，可以值幾百元。而失竊信箱價值小，估計警方也不會花什麼精力去抓，除非以後這個賊自己撞到槍口上。

何女士表示，監控圖像中看起來，竊賊像是亞裔，淺色皮膚很年輕的一個小夥子。康斗管理員則表示，以後新裝的郵箱會用螺絲釘裝好後，周邊還要塗上強力膠。何女士哭笑不得的表示，塗強力膠真不是開玩笑，因為這個郵箱本來也是釘在牆上的，即便如此都能被取走。

根據何女士提供的影像，該男子穿著黑色帽衫，淺灰色短褲、運動鞋，左腿似乎有紋身。而把風的男子則穿著黑色上衣和黑色長褲。

近來南加郵箱被盜事件頻發，居民的日常重要信件面臨安全隱患，而不少郵件竊賊還會獲得居民個人資訊，在網上售賣。警方提醒，郵件竊賊通常會尋求信用卡或包含個人識別信息的郵件，以用於欺詐相關犯罪。請居民定期檢查郵件，以免成為受害者。

作案者一共二個人，一個偷，一個把風。（何女士提供）
作案者一共二個人，一個偷，一個把風。（何女士提供）

南加 蒙特利公園 亞裔

上一則

哈岡學區學生流失 兩校開發為住宅區

下一則

布班克 將限制灑水裝置和自動灌溉2周

延伸閱讀

東屋崙越南小西貢社區7越華商戶遭破門 「搬走保險櫃」

東屋崙越南小西貢社區7越華商戶遭破門 「搬走保險櫃」
全國安全夜 警民同樂促社區緊密

全國安全夜 警民同樂促社區緊密
凱帝市亞裔商家 連4晚遭同一竊賊襲擊

凱帝市亞裔商家 連4晚遭同一竊賊襲擊
洛縣華人密集城市小區 整個康斗郵箱被卸下偷走

洛縣華人密集城市小區 整個康斗郵箱被卸下偷走
防盜？郵箱被小偷撬開 郵局換新鎖 舊鑰匙竟能開

防盜？郵箱被小偷撬開 郵局換新鎖 舊鑰匙竟能開
公共郵箱被撬 華人無奈開車去郵局拿信

公共郵箱被撬 華人無奈開車去郵局拿信

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20
遊民討吃食、借用餐廳廁所，業主通常會給予方便。（Unsplash.com）

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

2022-07-28 02:20

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空