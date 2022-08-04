海外越劇越劇經典折子戲專場8/6登場

海外越劇聯盟越劇經典折子戲專場將於8月6日晚7時在聖迪馬斯（San Dimas）表演藝術劇院上演。（主辦方提供）

海外越劇聯盟越劇經典折子戲專場將於8月6日晚7時在聖迪馬斯（San Dimas）表演藝術劇院上演，該活動是2022第五屆美國傳承杯國際藝術節的一部分。

美國傳承杯國際藝術節突出「多元、包容、團結」的人文環境，在藝術節期間開展形式豐富多樣的文化藝術交流，讓更多藝術人才在這個國際平台上盡情展現自我。今年的藝術節推出越劇展演，讓南加 民眾欣賞優雅溫婉的江南越劇。演出涵蓋越劇經典折子戲專場經典劇目，包括序：短片越劇的歷史；1. 九斤姑娘 、2.藝術魂-生前未能回中華、3. 梁祝-十八相送、4.牡丹亭-醉畫、5.追魚-書館、6.打金枝-唐皇勸和、7.梁祝-回十八、8.金玉良緣、9.孟麗君-游上林、尾聲：緬懷與傳承-天上掉下個林妹妹。

參加演出的演員有海外越劇名家：王派傳承人鄔素斐，原上海越劇院徐派弟子裴燕，原湖州小百花範派弟子蔡新芬，原紹興小百花著名老生吳派弟子陳琴湘，加州 越劇中心海外王派弟子周琴，原上海越劇院徐派再傳弟子李璐彥，原上海虹口越劇團徐範派小生王亞梅，陸派再傳弟子陳奕鍇等將粉墨登場，現場由前上海越劇院司鼓洪小浩，主胡陳新章，司笛樹志明，主胡趙剛，琵琶伍鼎宏，彈撥樂王林松，大提琴蔣國光，樂隊隊長林平攜美國中華國樂團三十餘位樂師傾情伴奏，一場獨特的海外經典越劇折子戲專場即將在海外隆重登場。演出詳情可致電626-375-4799，626-313-0333。