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台中女中校友會 9月年會受理報名

【洛杉磯訊】

北美台中女中校友會，將於9月11日（星期日）上午11時至4時，在南加州約巴林達市社區活動中心，舉行第28屆年會，這是該會疫情後首度恢復舉行的年會，受校友們熱烈期待，自即日起接受報名到8月15日截止。

北美台中女中校友會會長陳惠端表示，今年年會主題是「溫馨中女心，永繫北美情」，將有多位畢業超過60年的校友出席。年會安排有精彩的歌舞表演及樂器演奏，校友及來賓還可參與烏克麗麗樂團的帶動唱、卡拉OK、互動遊戲及排舞等餘興節目，當日並準備了獎金、禮品豐富的幸運大抽獎，讓校友及來賓們歡度中秋佳節。

校友會前會長簡麗寬也將在會中，以幻燈片介紹過去三年來，在疫情中持續聯絡各地校友，為年長校友寄送口罩，定期舉辦線上活動的精采回顧，並感謝校友會團隊服務及關懷的熱忱。

約巴林達市社區活動中心，場地可容納250人，符合官方防疫安全規格，地址是4501 Casa Loma Ave., Yorba Linda, CA 92886。年會餐費每人60元 （校友會永久會員每人50元），線上報名連結: https://pse.is/49e82y，或連絡校友會電郵 [email protected] 索取紙版報名表。

北美台中女中校友會1995年成立於南加州，校友會宗旨是「延續往日中女情，互相扶持砥礪，建立美好友誼，共謀校友福利。」會員包括定居美國及加拿大各地的校友約800人，校友會定期發行會刊，及舉辦校友聯誼活動，並捐款回饋母校。

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