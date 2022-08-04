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南加華人小模特 獲主流賽IMTA大獎

記者張宏／洛杉磯報導
Isabel Chen（右二）在領獎。（Star International學校提供）
Isabel Chen（右二）在領獎。（Star International學校提供）

南加華人小模特在國際賽事上嶄露光彩。為期一周的IMTA（International Models & Talent）全球模特才藝大賽日前在紐約落幕，來自南加的多名華人小模特，獲得多項大獎，且南加一家華人模特才藝學校連續第三次榮獲IMTA團體賽冠軍。

IMTA是世界頂級模特、頂尖經紀公司和選角總監們尋找新面孔的國際賽事， 全球千名參賽選手相聚於紐約。 南加多名華人參賽選手在強手如雲的大賽中脫穎而出，橫掃模特、表演，舞蹈、唱歌，詞曲創作，配音等所有類別所有項目的獎項，個人項目獎牌總數高達89枚。

九名南加選手Isabel Chen、Brenda Hou、Rachel Wang、Ariel Wang、Sarah Zhai、Mikko Ji、 Xinyue Zhang、Alicia Tang、Samantha Seiter組成的團體在團隊賽中一舉奪冠。他們都來自Star International模特才藝學校，該學校已連續三次榮獲IMTA團體賽冠軍。

該學校負責人樊禹彤（Tiffany Fan）表示，學校用國際視角包裝每一個擁有夢想，為夢想努力的孩子，發現每一個孩子亮點，改變和打造他們精彩的明天。今年代表學校參賽的選手中最為閃耀的，是今年12歲的Isabel Chen。她是本次大賽獨一無二的全能型選手，參賽項目橫跨模特類六項全能，唱歌，跳舞多項才藝，且榮獲IMTA年度全能模特總冠軍。被譽為小黑珍珠的Brenda Hou學習模特才一年時間，她榮獲多項冠亞軍，以及年度模特的稱號。怪才Rachel Wang不但是一位獨具個人魅力和特色的超模， 也是詞曲創作人才。他除在模特類獲獎，此次還在IMTA大賽中榮獲唱歌類亞軍。

IMTA於1987年開始，為有抱負的模特、演員、歌手、舞蹈演員和詞曲創作者，提供獨特的表演和展示機會，有更多機會在這裡開始自己的職業生涯。

團體冠軍合影從左至右依次是：Isabel Chen、Sarah Zhai、Mik...
團體冠軍合影從左至右依次是：Isabel Chen、Sarah Zhai、Mikko Ji、Alicia Tang、Ariel Wang、Rachel Wang、Samantha Seiter、Brenda Hou、Xinyue Zhang。（Star International學校提供）
Brenda Hou（左三）在領獎。（Star International學校提...
Brenda Hou（左三）在領獎。（Star International學校提供）

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