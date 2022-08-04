LAX自動客運火車亮相 全美機場首輛 明年測試使用

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti，左四）2日與市政府、聯邦和機場官員一起在新火車面前合影。(LAX提供）

洛杉磯國際機場 （LAX ）第一輛自動客運（Automated People Mover，簡稱APM) 火車亮相。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）2日與市政府、聯邦和機場官員，一起在洛杉磯國際機場（LAX）迎接機場第一輛自動客運 (APM) 火車。LAX將成為美國首個配備 INNOVIA 300自動客運車輛的機場。

LAX推出APM系統將減少機場內外的車輛擁堵和交通，同時提供地鐵 輕軌在內的區域交通的連接。市長賈西提表示，自動人行道將不再是到達LAX機場的方式，新的火車接駁系統可解決困擾機場數十年的擁堵問題，火車將旅客帶到翻新的航廈、停車場、地鐵和新的租車設施。一個完全重新構想的LAX即將出現。

LAWA 首席執行官Justin Erbacci 表示，抵達LAX機場的遊客，很快就會乘坐這些舒適安靜和裝有空調的火車，在高架導軌上欣賞整個洛杉磯全景。人們除了汽車，還有多種現代、高效的交通方式可供選擇。這些火車將為環境可持續運輸設定高標準，外殼由可回收材料製成並實現零排放。期待人們在2023 年開始測試時看到這些車廂投入使用。

火車將在LAX高峰時段上午9點至晚上11點期間，以兩分鐘間隔到達車站，整體運行時間為十分鐘。列車設有寬大的車門，便於攜帶行李進出，配有大窗戶可供觀賞，充足的把手和12個座位，明年測試使用。

LAX將會有44輛火車提供運營，到目前為止，三輛火車已抵達機場維護和存儲設施現場，第四輛將於本周晚些時候抵達。