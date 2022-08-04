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對抗氣候變化 加州志工部設獎學金

本報記者／綜合報導
加州氣候行動隊將支持城市綠化、有機廢物、可食用食物回收等工作。（加州志工部網站）
加州氣候行動隊將支持城市綠化、有機廢物、可食用食物回收等工作。（加州志工部網站）

為對抗氣候變化，加州志工部（California Volunteer）將在9月與灣區社區資源（Bay Area Community Resources）合作，發起2022至2023年加州氣候行動隊的獎學金計畫，鼓勵更多人支持城市綠化、有機廢物、可食用食物回收等工作。入選的氣候行動隊成員可從下個月開始、為期11個月的計畫中，獲得3萬元的生活津貼和1萬元教育獎勵，可用於資助學費。

華裔州眾議員丁右立（Phil Ting）辦公室2日發布的聲明指出，無債務上大學一直以來都是他們為加州民眾服務的優先目標之一，丁右立已經從最新的州支出計畫中撥款1.22億元，擴大像氣候行動隊這樣的服務計畫，這些投資會讓國家更強大。

被選中的學員將從9月19日開始服務，到明年8月17日結束，在11個月的跨度中提供1700小時以上的服務，範圍包括屋崙、聖荷西、洛杉磯以及北加州等地。

丁右立表示，學員能夠獲得豐富的工作經驗和證書，不僅打開了高等教育的大門，而且推動了恢復地球環境、對抗氣候變化。計畫申請的截止日期是本月31日，可在加州志工部的網站申請。

加州 教育 眾議員

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