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81歲亞裔婦 燒死家中被洗劫一空

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
8月2日晚，一名 81 歲的亞裔婦女被發現死在伍蘭岡的家中，屍首已燒焦。（KTLA5）
8月2日晚，一名 81 歲的亞裔婦女被發現死在伍蘭岡的家中，屍首已燒焦。（KTLA5）

洛杉磯聖費南度谷伍蘭岡（Woodland Hills）社區日前發生一起離奇的案件，一名81歲的亞裔婦女被發現死在家中，屍首已燒焦，現場洗劫一空，但屋內留下了強行入侵、蓄意放火的痕跡，目前案件正在調查中。

洛市消防局發言人Brian Humphrey在新聞警報中表示，8月2日（週二）晚上7時40分左右，消防員趕到伍蘭岡West Martha Street 20800 街區的一幢單層住宅，當他們到達時火焰已經熄滅，但他們在屋內發現蓄意放火的證據。

一名81歲亞裔婦女在家中被發現，當場宣布死亡，屍首已燒焦。洛杉磯市警察局（LAPD）在一份聲明中說，一名親戚首先在臥室裡發現被害人Ok Ja Kim，但已沒有反應，立即撥打 911報警。警方說，Kim當時倒在地板上，半個身子在床底下，新聞稿稱她 「半燒焦，失去知覺，沒有呼吸 」。

警官 Tony Im在現場表示，「調查顯示有人強行進入房子的證據，住宅內部被洗劫一空，工作人員找到這名遇害的亞裔女性時，她已身亡。」

相關媒體指出，執法部門進行調查時，在屋外找到記錄犯罪現場的錄像帶。警方目前並沒有公佈該視頻的具體內容，也沒有宣布這起案件究竟是不是一起兇殺案，但表示這可能是一起入室盜竊案件。

據悉，沒有其他人員因該事件而受傷，起火原因和亞裔女子的死因仍在調查中，警探們正在尋找可能的證人。警方呼籲公眾幫助確定案件嫌疑人，任何有信息的人都可致電警察局，電話 818-374-1925，希望保持匿名的人可以撥打滅罪熱線 800-222-8477。

案發現場被洗劫一空，屋內留下強行入侵、蓄意放火的痕跡。（KTLA5）
案發現場被洗劫一空，屋內留下強行入侵、蓄意放火的痕跡。（KTLA5）

亞裔 警察 洛杉磯

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