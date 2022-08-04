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洛杉磯聯合學區 2萬名學生沒入學

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯聯合學區估計，去年有1萬至2萬名學生沒有入學或輟學。（Unsplash.com）
洛杉磯聯合學區估計，去年有1萬至2萬名學生沒有入學或輟學。（Unsplash.com）

新學期開學前兩周，洛杉磯聯合學區（LAUSD）總監卡凡赫（Alberto M. Carvalho）估計，去年有1萬至2萬名學生沒有入學或輟學，這個問題在低年級學生中最為明顯。

該學區對失蹤學生的估計，是基於學區工作人員對家庭的外展工作、以及外部團體的評估。卡凡赫說，他親自聯繫或試圖聯繫大約50名長期缺課的學生及其家人，以便更好地了解這個問題，並要求學區的25名高級職員也這樣做。

根據討論，卡凡赫認為可能有超過2萬名失蹤學生，但數字最終很難確定。外展小組的學生告訴他，達到學齡的弟弟妹妹去年並沒有按時上學，卡凡赫說： 「他們有些年長，有些年幼，一些人透露，自己正在照顧年幼的兄弟姐妹，並且還在做一兩份工作，這些學生告訴我，有許多情況相同的孩子，這是不能接受的。」

卡凡赫並沒有責怪學生或其家人，他說學區必須消除學生上學的障礙，或許可通過更便捷的交通，更好地聯繫諮詢與其他家庭服務。他認為，一些家庭選擇孩子輟學，或去其他地方讀書，因此學區必須證明可以提供高質量的課程、以及疫情期間安全的教室校園，讓家長放心。

同時學區還面臨日益嚴重的每日出勤率， 去年3月的數據顯示，近一半的 LAUSD 學生，超過20萬名在上一學年長期缺勤。其中大部分與新冠隔離和感染有關，但即使不包括居家隔離的學生，長期缺勤率也約為20%，卡凡赫稱這個數字非常高。該學區的K-12學生入學人數去年約為43萬人，目前已出現顯著下降，預計未來十年將下降近 30%。

在接下來的一年，學區將放寬防疫標準。沒有症狀的密切接觸者無需居家隔離，但隔離期間學生和老師要戴口罩；不再要求師生每週接受新冠病毒檢測，開學前也不會進行檢測；不再要求家長、學生進入校園時出示每日健康檢查；家長和學生只需報告陽性測試結果或孩子生病的情況。

隨著學區準備開放更多教室，新學年的困難在人員配備方面仍然存在，其中包括合格教師的短缺。卡凡赫說，目前有900名任課教師的職位空缺，他將在需要範圍內部署課外教職員工，另外約有200名公交車司機短缺。卡凡赫樂觀地認為，大部分空缺將在8月15日開學前填補完成。

卡凡赫還提到，雖然春季標準化考試成績尚未公布，但初步數據顯示令人擔憂，「顯著的損失和倒退，現在是加速時候了，我們將在第一天就做好教學準備。」

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