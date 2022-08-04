華人如何褒貶波洛西訪台

眾院議長波洛西 訪台灣，讓很多真相現形。世界日報網站民調，約46%讀者贊成她訪台，39%反對，其餘約15%讀者以成果論成敗或沒意見。大陸民眾隨著中共 的宣傳口徑，一面倒反對和醜化波洛西；台灣也有附和反對聲音，有人甚至打電話威脅要炸毀桃園國際機場。

讓人納悶的是，「白狼」張安樂領導的統一促進黨，聚眾到波洛西下榻的飯店外和景美人權園區抗議；部分「老藍男」互傳訊息，好像不樂見波洛西和美國力挺台灣。這類聲音被批暗中與北京唱和，正是國民黨為何選舉一敗再敗，難獲台灣多數選民認同的原因之一。

波洛西強調人權、自由和民主，她力挺台灣，值得肯定，但堅持訪台，對台灣卻利弊參半。她5月間訪烏克蘭 ，國際並未如此重視，訪台灣反而引發全球媒體關注，增加台灣在美國民眾心目中地位，提高台灣的國際能見度。

中共連串報復，圍繞台灣四周六個海域演習三天，演練封鎖台灣，又對180多家台灣企業進口大陸設限，直接扼殺很多台灣民眾的收入和生機，台灣得到面子、失去裡子。

台灣網上有人互傳，指波洛西訪台不是她主動，而是蔡英文政府在美聘請公關公司邀請，真假尚待查證。訊息還噁心波洛西專機從馬來西亞飛台灣繞道菲律賓，避開南海，耗費近一倍油料和飛航時間；離台時繞行日本沖繩，再飛南韓，嘲笑波洛西繞行。這些說法和大陸五毛粉紅的自嗨，就很難分辨了。

部分深藍人士讓人質疑，如果愛中華民國，也應樂見美國力挺台灣，因為中華民國和台灣就是一體兩面。即使主張不挑釁大陸、不增加兩岸敵意，至少胳膊不往外彎，不罔顧2300萬人也想有國際活動空間、也被尊重，怎能學烏克蘭境內的俄羅斯人，「歡迎俄羅斯侵略烏克蘭」？

海外來自不同地區華人，看待波洛西訪台可以是純美國觀點，也可以是大陸或台灣觀點，取捨由人，這就是政治和言論自由的價值，尊重所有個體的思維和選擇。

己如因逃避中共專制而移民海外，享有自由民主等權利，豈能贊同此時把自由民主的台灣，推向專制體制懷抱，讓野蠻專制用武力吃掉民主、落後併吞先進，不為中華民族留一個示範樣板，再求他日的兩岸談判統合？

波洛西擺明打「台灣牌」，挑戰北京，讓中共對美國表現像紙老虎，只能靠打嘴砲反擊，但其實讓中共暗鬆一口氣。正如牆內貼文，「一瞬間，14億人都不關注儲戶、斷貸、爛尾樓、隱私信息洩漏了，（所有人都在關注波洛西），她治好了我的精神內耗，波洛西就是我二姨」，諷刺感動全中國的「二舅」視頻。

此外，波洛西訪台也讓中共操演封鎖台灣，美方規劃專機航線避免兩軍摩擦，讓五毛們如打鷄血般，慶賀「美國害怕中國的強大」，但真相真的如此嗎？海外華人看各方的政治表演，或應更客觀中立，太一廂情願一面倒，可能枉費身在美國應有的優勢。