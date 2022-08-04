哈岡學區學生流失 兩校開發為住宅區

在格勒尼爾德小學校地上，擬建85個單位豪華康斗。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷東區哈仙達岡拉朋地學區 （Hacienda La Puente USD，以下簡稱哈岡學區 )，近年來因學生流失增多，嚴重影響學區經費，並因學生流失，學區已經關閉六所小學，並決定出售其中四所校地，其中兩所小學校地已決定開發為住宅區，學區擬將賣地獲得的經費用於教育 發展項目。

近日，哈岡學區關閉的格勒尼爾德小學（Glenelder Elementary School），開發為豪華康斗建案，雖然一波三折，招致部分周邊居民反對，聲稱該建案環境評估報告不完善，但洛杉磯縣政委員會仍予以駁回。顯示該建案依然受到縣政委員會支持。另一所將開發高級住宅的La Subida小學，與前述小學在出售後，為哈岡學區獲得逾4000萬元收入。

哈岡學區華裔 教委張金生表示，這筆收入將用於學區教育發展經費，彌補學生流失經費的不足。

張金生指出，近年來社區老化、出生率下降、住宅價格飆升、學生及家庭遷移等原因，導致學區從原來近3萬名學生下降到目前約1萬5000名學生。學生流失，導致學區經費嚴重缺失。因為每個學校基本開銷還存在，但經費不足，教師數量也相應減少，而且首先減少的是年輕教師。年資較高的教師、管理人員，薪水都較高，影響是多方面的，首當其衝的是，很多涉及學生所需知識的現代課程無法開設。對整個學區教育品質及發展造成負面影響。

張金生說，學區經費不足，為滿足學區運營和發展需要，還是要開源節流。學區近年來，關閉學生人數不足的六所小學，決定出售其中四所小學校地，目前已經有兩所小學校地出售，籌集經費超過4000萬元，還計劃要出售另兩所小學校地。

據暸解，在格勒尼爾德小學出售校的地上，擬在約十英畝地面上，開發85個單位的豪華康斗，開發商是Lennar Homes LLC開發商。而部分居民和一個稱為「反對Lennar建案聯盟」（Coalition Against Lennar）反對的理由，包括無法在原校地遛狗，建案環境評估不足，對社區周邊景觀會帶來不良影響等。

張金生認為，現在學區學生流失嚴重，利用已經關閉的校地建設住宅，吸引居民入住，居民子女也可到學區就讀，既解決經費困擾，又增加學生數量。

哈岡學區卸任教委暨目前將參加分區教委選舉的郭志表示，利用閒置校地開發住宅，多方都能受益。在學區學生數量急劇下降的形勢下，學區有必要盡快解決經費問題，而利用閒置資產獲得經費，對學區、學生、居民及各方都有好處。而且教師工會也非常支持。

與哈岡學區相鄰的羅蘭學區在學生流失問題上，形勢要好一些，經費相對較充足。華裔教委陳正治表示，近十餘年來，社區老化居民外遷，學生確有流失，但後期有所減少。起初每年學區流失學生約600人，現在每年流失約300人。正常時，學區學生總數近1萬6000人，近年因為流失，約1萬3000人左右。但因遷入羅蘭岡的居民正在增加，學生流失現象又有所好轉。目前學區只關閉兩所小學。