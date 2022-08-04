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波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

波洛西訪台 北京焦慮台灣更獨

本報記者／洛杉磯報導
南加州大學政治學和國際關係學教授駱思典（Rosen Stanley）。（視頻截圖）
南加州大學政治學和國際關係學教授駱思典（Rosen Stanley）。（視頻截圖）

美國眾院議長波洛西率團訪問台灣，於3日會晤總統蔡英文，這是25年來美國最高層級的政要訪問台灣。北京政府對波洛西本次訪台反應激烈，對台灣的「報復」也隨即開始。有中美關係學者和時事評論員指出，波洛西此次訪台，雖然個人意味比較重，但顯示台灣在某種意義上更趨「獨立」，中方在台灣問題上更受牽制。

影音來源：世說新聞小組

針對波洛西訪問台灣，南加州大學（USC）美中學院院長杜克雷（Clayton Dube）說，首先需要搞清楚的是，波洛西本次訪台個人的意味比較重。波洛西在眾議院的職業生涯接近尾聲，未來不管民主黨是否還將是眾院的多數黨，她都不會在2023年繼續當眾院議長。她個人對中國政府的態度向來不友好，此前還曾參加其他對中國政府不利的活動，例如紀念天安門事件遇難者活動。

而美國政府對台灣的立場是，只承認北京一個政府，希望海峽兩岸能夠和平共處。美國這一立場表達得非常清楚，美國並不想北京政府有任何誤會，或對此次波洛西的訪問做錯誤估算。

南加州大學政治學和國際關係學教授駱思典（Rosen Stanley）同樣認為，本次波洛西訪台的個人意味比較重，但中國政府反應激烈也是意料當中。除了本次波洛西訪台外，拜登也曾一兩次表示對台政策有改變；前美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）也曾說過，台灣是主權國家。還有台灣民調顯示，台灣人認為自己是獨立國家，中國政府在香港的一國兩制也沒有很好的成效等。這些變化在一點點發生，中國政府在台灣問題上愈來愈擔心。

杜克雷則說，50年來，中國政府一直嘗試切斷台灣與美國的聯繫。1979年美國出台台灣關係法，切斷一切美國與台灣的正式外交關係，也就是切斷官方上的聯繫。但是這幾十年以來，美國與台灣在經濟、文化交流等方面的聯繫愈來愈深，這是中國政府不願看到的。目前的中台關係，中美台三方均不滿意，尤其是中國政府，但是出於利益最大化考量，都不會冒險做出過激行為，打破現狀。

時事評論員李秉信說，本次波洛西訪台，傳達了台灣人不是孤軍奮戰，中國政府想收復台灣不是那麼容易的事。不過，美國也有自己的算盤，通過扶持台灣，支持「代理人戰爭」，售賣武器給台灣，就像烏克蘭戰爭一樣，最後受益的是美國。

時事評論員李秉信。（視頻截圖）
時事評論員李秉信。（視頻截圖）

對於中國政府是否以及何時會通過發動武力戰爭，駱思典說，當然什麼也有可能，就像某新聞評論稱「台灣是世界上最危險的地方」。

杜克雷則說，正是因為三方都無力打破現狀，他研判北京不會有什麼實質性的打擊報復。北京政府日前展示先進的軍事武器，並且多次戰機跨越海峽中線，這些都讓美國政府擔心北京會有擦槍走火的行為，這是中美兩國政府都不願看到的；一旦發生戰爭，對於海峽區域將會是災難，並且戰爭一旦開始，覆水難收。

但他認為會有一些象徵性的措施，例如禁止波洛西再進入中國大陸，或禁止其他美國官員進入中國大陸等。不過杜克雷不認為會有更多的經濟制裁，因為中美兩國經濟往來密切，尤其是中國經濟現在百廢待興，不會想與美國政府有更多貿易摩擦。

南加州大學（USC）美中學院院長杜克雷（Clayton Dube）。（USC）
南加州大學（USC）美中學院院長杜克雷（Clayton Dube）。（USC）

波洛西 北京 加州大學

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