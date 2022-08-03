洛縣警長嘆人力緊縮 怨蘇麗絲刪預算

出席僑領與警方合影。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣警長辦公室邀請僑領及警界高層8月2日於洛市辦公室舉行治安及反社區罪案座談會，並強調罷免賈斯康的重要性及維護治安的幾項要務，期間更與僑領探討亞太裔社區維安問題。

座談會當天由洛縣 警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）及洛縣警局顧問莊佩源（Chester Chong）協辦，並特邀了副局長村上（Tim Murakami），前美國司法部助理部長霍赫曼 （Nathan Hochman）, 洛縣檢察官 麥金尼（John McKinney）及勒斯蒂格（Jason Lustig）現場幫僑領解惑。

莊佩源於會議開始感謝到場領袖、媒體及警方的付出與努力，並強調近年洛杉磯地區治安下降，便讓他萌生這次座談會的想法，希望僑領們在座談會能從警方了解第一手如何自保及治安現狀。

維拉紐瓦也於會議中談起自疫情開始後，針對亞太社區的仇恨犯罪率上升約76%，而光是被檢察官拒絕的案件就高達1萬3677起，而這也只是平均數據，現今的洛縣在馬斯洛的需求層次理論中已經變成生存模式，在安全及性命都堪憂的情況下，市民被迫把時間精力放置在日常生存基礎上，經濟很顯然地就停擺了。

維拉紐瓦也說起為了讓亞太裔族群在報警時無溝通障礙，他於管轄區內的警局都招聘會亞洲語系的警員，並把未來招聘目標鎖定在有至少副學士學位及南加土生土長的孩子。

霍赫曼談起自賈斯康上任以來種種變化時十分沮喪，並與僑領們解釋當前現況，他表示，這兩年為加州歷史上最混亂的兩年，許多亞太裔民眾在遭受不平對待或是搶劫，來到警局申訴時卻被告知，嫌犯將不被起訴時的沮喪感他都看在眼裡，也就是為什麼他今天來到座談會，希望民眾未來能團結一致，相互合作。

麥金尼表示，自己是名檢察官，也在賈斯康頒布條例後深受其害，但同時在為受害民眾打抱不平時自己卻無可奈何，而光是洛市幾個亞裔社區仇恨犯罪率就上升 173%，現在民眾需要的是能真正與民眾面對面了解實質需求及作出改變的官員，而維拉紐瓦正是正適合不過的人選。

席間民眾也發問到目前對於警方減少犯罪的挑戰為何，對此維拉紐瓦則強調目前警員人力不足，也解釋其中原因，維拉紐瓦表示，目前23個警局中就少了30%勞動力，警佐以上的職位則高達1281 人，總計下來共有2306的職缺，比聖地亞哥警察局所有警員的總和還要多，而最吃緊的警探職位更是少了 25%以上，使得作業營運上難度加大很多。

維拉紐瓦談起職缺，更多次不平重申，造成目前預算 不足的原因出在第一區縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis)身上，在她不斷地刪減預算的情況下，讓原本就作業困難的警方更是雪上加霜。

而OCCNLA的代表廖女士則提問在作為社區領導者目前能做那些事項，維拉紐瓦及麥金尼均表示，在警力十分緊迫的狀況下，民眾可以發起守望相助組織，不但在更加了解鄰居的情況下，更能適時的緩解警力問題。