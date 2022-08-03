洛縣委擬有權罷免警長 11月公投決定

洛杉磯縣五位縣政委員2日以4:1通過決議，將由洛縣選民在今年11月的選舉中投票決定是否授予縣政委員會罷免民選警局局長的權力。縣政委員巴格（右）是唯一投下反對票的縣政委。（縣政委官網下載）

洛杉磯縣警察 局局長和洛杉磯縣縣政委員會長久的不和已白熱化，洛縣 縣政委員會2日通過決議，將由洛縣選民在今年11月的選舉中投票決定是否授予縣政委員會罷免 民選警局局長的權力。

洛縣五名縣政委員2日以四對一票通過將提案放在11月的選票上，如果得到多數選民同意，將修改縣憲章，以賦予他們解僱警長的權力。該提案要求要開除警長，至少需要四名縣政委員同意其不適合擔任公職。

洛縣警察局局長維拉紐瓦（Villanueva）將在11月8日競選連任。在今年6月初選中，他獲得45萬4565票，支持率為30.66%；其對手為長堤退休警察局長羅伯特．盧納（Robert Luna），盧納在初選中獲得38萬3181票，支持率25.58%。

洛縣政委員Holly Mitchell和蘇麗絲（Hilda Solis）上月首次提出動議，認為選民應該有機會決定民選治安官問責制，以確定公共安全保衛的正確方向。

在2日的縣政委員會議上，縣政委員巴格（Kathryn Barger）對這項動議投出唯一反對票。她質疑為什麼該提案僅適用於警察局長，而不適用於洛杉磯縣政府其他七名民選官員，包括洛縣五名縣政委員。

巴格當天並發表一封公開信表示，強烈不同意這一行動。她上個月在縣政委員會議上討論這項提案的可能性時表示，如果要對民選的縣警察局局長試試民意裁決，那麼對民選的縣估值官、縣檢察長，甚至五名縣政委員都應該同樣使用，一視同仁。

在上個月給洛縣縣政委員會的一封信中，維拉紐瓦稱該項做法是「廉價的政治噱頭」，旨在損害他的連任競選。他表示可能會提出法律挑戰，他認為洛縣委員會的決定將被法院視為違憲。

維拉紐瓦說，洛縣縣政委員會正試圖欺騙系統，並創建一條「快速通道」來罷免一名由民主選舉產生的警察局長，違反第14修正案規定的基本原則。

根據該提案，洛縣縣政委員會將有權將嚴重不當行為的警長罷免，包括「公然或反複玩忽職守、挪用資金、故意偽造文件或阻礙調查」。

雖然洛縣縣政委員會控制每年高達35億元的治安預算，但傳統上洛縣政府很少有途徑來對縣警察局長的工作指手畫脚。

觀察人士認為，維拉紐瓦和縣政委員會成員之間的緊張關係，源於他初次的警長競選活動，當時幾位縣政委員均支持他的競選對手，前警長麥克唐納。維拉紐瓦在任期內也在很多問題上與縣政委員會意見不一，衝突不斷。維拉紐瓦認為治安每況愈下，洛縣政府不應該削減警察預算，減少警員，洛縣政府沒有理由越權强制洛縣警察局警員接種疫苗，並以不接種疫苗就停職的高壓手段制裁警員，這些不同意見引起了雙方激烈衝突，最終導致縣政委員會多數委員要對其進行罷免。