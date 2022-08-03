我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西幼兒園遭男子闖進行凶傷人致3死6傷 全縣立即停課

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

洛縣委擬有權罷免警長 11月公投決定

記者楊青/綜合報導
洛杉磯縣五位縣政委員2日以4:1通過決議，將由洛縣選民在今年11月的選舉中投票決定是否授予縣政委員會罷免民選警局局長的權力。縣政委員巴格（右）是唯一投下反對票的縣政委。（縣政委官網下載）
洛杉磯縣五位縣政委員2日以4:1通過決議，將由洛縣選民在今年11月的選舉中投票決定是否授予縣政委員會罷免民選警局局長的權力。縣政委員巴格（右）是唯一投下反對票的縣政委。（縣政委官網下載）

洛杉磯縣警察局局長和洛杉磯縣縣政委員會長久的不和已白熱化，洛縣縣政委員會2日通過決議，將由洛縣選民在今年11月的選舉中投票決定是否授予縣政委員會罷免民選警局局長的權力。

洛縣五名縣政委員2日以四對一票通過將提案放在11月的選票上，如果得到多數選民同意，將修改縣憲章，以賦予他們解僱警長的權力。該提案要求要開除警長，至少需要四名縣政委員同意其不適合擔任公職。

洛縣警察局局長維拉紐瓦（Villanueva）將在11月8日競選連任。在今年6月初選中，他獲得45萬4565票，支持率為30.66%；其對手為長堤退休警察局長羅伯特．盧納（Robert Luna），盧納在初選中獲得38萬3181票，支持率25.58%。

洛縣政委員Holly Mitchell和蘇麗絲（Hilda Solis）上月首次提出動議，認為選民應該有機會決定民選治安官問責制，以確定公共安全保衛的正確方向。

在2日的縣政委員會議上，縣政委員巴格（Kathryn Barger）對這項動議投出唯一反對票。她質疑為什麼該提案僅適用於警察局長，而不適用於洛杉磯縣政府其他七名民選官員，包括洛縣五名縣政委員。

巴格當天並發表一封公開信表示，強烈不同意這一行動。她上個月在縣政委員會議上討論這項提案的可能性時表示，如果要對民選的縣警察局局長試試民意裁決，那麼對民選的縣估值官、縣檢察長，甚至五名縣政委員都應該同樣使用，一視同仁。

在上個月給洛縣縣政委員會的一封信中，維拉紐瓦稱該項做法是「廉價的政治噱頭」，旨在損害他的連任競選。他表示可能會提出法律挑戰，他認為洛縣委員會的決定將被法院視為違憲。

維拉紐瓦說，洛縣縣政委員會正試圖欺騙系統，並創建一條「快速通道」來罷免一名由民主選舉產生的警察局長，違反第14修正案規定的基本原則。

根據該提案，洛縣縣政委員會將有權將嚴重不當行為的警長罷免，包括「公然或反複玩忽職守、挪用資金、故意偽造文件或阻礙調查」。

雖然洛縣縣政委員會控制每年高達35億元的治安預算，但傳統上洛縣政府很少有途徑來對縣警察局長的工作指手畫脚。

觀察人士認為，維拉紐瓦和縣政委員會成員之間的緊張關係，源於他初次的警長競選活動，當時幾位縣政委員均支持他的競選對手，前警長麥克唐納。維拉紐瓦在任期內也在很多問題上與縣政委員會意見不一，衝突不斷。維拉紐瓦認為治安每況愈下，洛縣政府不應該削減警察預算，減少警員，洛縣政府沒有理由越權强制洛縣警察局警員接種疫苗，並以不接種疫苗就停職的高壓手段制裁警員，這些不同意見引起了雙方激烈衝突，最終導致縣政委員會多數委員要對其進行罷免。

洛縣 警察 罷免

上一則

世報線上教育講座／高收入家庭 也能獲得獎學金

下一則

南加聯合校友會表揚10位優秀老爸 胡天來獲選模範家庭

延伸閱讀

洛縣高中上演「槍戰」 百名警員出動

洛縣高中上演「槍戰」 百名警員出動
亞裔集會抗議搶案 籲增警力預算

亞裔集會抗議搶案 籲增警力預算
維拉紐瓦確症染疫 仍拚連任洛縣警長

維拉紐瓦確症染疫 仍拚連任洛縣警長
洛縣警局局長維拉紐瓦確診新冠肺炎

洛縣警局局長維拉紐瓦確診新冠肺炎
洛縣退休警官 控維拉紐瓦掩蓋內部幫派

洛縣退休警官 控維拉紐瓦掩蓋內部幫派
初選得票只有34% 洛縣警長恐陷苦戰

初選得票只有34% 洛縣警長恐陷苦戰

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
遊民討吃食、借用餐廳廁所，業主通常會給予方便。（Unsplash.com）

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

2022-07-28 02:20

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北