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拜登表態 挺貝斯競選洛市長

【洛杉磯訊】
國會女議員貝斯（Karen Bass）如果獲勝，將成為洛杉磯第一位女市長。（競選主頁）
國會女議員貝斯（Karen Bass）如果獲勝，將成為洛杉磯第一位女市長。（競選主頁）

拜登總統（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月2日聯合公開支持國會眾議員貝斯（Karen Bass）競選洛杉磯市市長，並於聲明中表示，希望能在未來與貝斯一起針對洛市犯罪率及流浪漢不斷升高一事進行合作。

 洛市候選人貝斯於6月市長初選獲得支持度第一名，將於11月與地產大亨卡魯索（Rick Caruso）決選。對於總統表態支持，卡魯索於推特回應，任何背書都無法掩蓋貝斯於任職期間無法有效解決洛杉磯區的無家可歸、公共安全和腐敗問題，不論誰為其背書都與這場選舉毫無關聯，洛市現在最需要的是新領導層來帶領城市走向更積極、宜居的方向，建制派政客只會讓城市陷入更絕望的狀況。

貝斯則於聲明中回應，總統及副總統已經讓全美城市的基礎設施、環境和經濟復甦都處與前所未有的水平，「當我贏得選舉後，我會很樂意繼續與他們合作，確保洛市居民都有平等對待及平等機會能獲得成功，並致力於改善公共安全、流浪漢問題及城市消費的可負擔性」。貝斯更表示，拜登與賀錦麗一直是她非常尊重和欽佩的領導人，能得到認可是一種榮幸。

目前貝斯除了總統及副總統支持之外，更獲得前國務卿暨民主黨總統候選人喜萊莉柯林頓（Hillary Clinton）及多位國會同事支持，包括眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）和眾議員桑契斯（Linda Sanchez）、 趙美心（Judy Chu）、 劉雲平（Ted Lieu），及當地工會和洛杉磯縣勞工聯合會的支持。

卡魯索目前則獲得洛市前市長雷登 （Richard Riordan）、Netflix 聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）、洛杉磯縣商業聯合會（ Los Angeles County Business Federation）、洛杉磯警察保護聯盟（Los Angeles Police Protective League），及SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）等人支持。

卡魯索於推特回應總統表態支持一事。（截至卡魯索推特）
卡魯索於推特回應總統表態支持一事。（截至卡魯索推特）

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