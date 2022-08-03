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亞裔名人堂Alex劇院開派對 宣揚亞洲音樂文化

記者張宏／洛杉磯報導
經文處處長黃敏境（左）夫婦和謝明錦（中）合影。（記者張宏／攝影）
經文處處長黃敏境（左）夫婦和謝明錦（中）合影。（記者張宏／攝影）

針對亞裔仇恨犯罪和創傷倖存者的腦損傷計劃，亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前在格蘭岱（Glendale）歷史建築Alex劇院，舉辦首屆慶祝亞洲音樂文化慶典和VIP派對。名人堂作為亞洲文化大使，讓1000多名觀眾現場感受亞裔的文化魅力。

Alex劇院日前匯集來自亞洲各國政要代表和藝術家，在VIP後院的私人派對上， 來自泰國、中國大陸、日本、韓國等亞裔國家的表演者，帶來泰國傳統樂器表演、中國古箏表演、日本民樂和韓國傳統舞蹈表演。現場還有捏麵人和剪紙的民俗藝術家現場表演技藝，全場演繹著濃郁的亞洲各國文化風情。

戴守真夫婦在捏麵人攤位前。（記者張宏／攝影）
戴守真夫婦在捏麵人攤位前。（記者張宏／攝影）

音樂會的表演吸引各個族裔觀眾的參與，現場有1000多名觀眾。（主辦方提供）
音樂會的表演吸引各個族裔觀眾的參與，現場有1000多名觀眾。（主辦方提供）

亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh ）表示，這是名人堂迄今為止最大規模的活動，共計1400人參與。亞裔名人堂作為亞洲文化宣傳大使，舉辦這個活動的目的，是希望全世界能更加了解亞洲國家的文化歷史和音樂，消除美國人對亞裔的誤解，尤其是針對現在美國存在的亞裔仇恨案件，現在全美78%的仇恨犯罪倖存者是亞裔，81%的仇恨犯罪和創傷患者遭受腦損傷的痛苦。

她表示，亞裔名人堂腦損傷計劃將和洛杉磯加大（UCLA）David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃博士（Linda Liau）合作，設立捐贈基金，支持醫療費用和推進腦損傷研究。日裔女演員，亞太裔美國媒體委員會主席Ren Hanami成為該項目的推廣大使。

聯邦眾議員趙美心、加州參議員Anthony Portantino，和洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）代表吳忠國等民選官員，到場表彰亞裔名人堂。Robert Chin基金會創始人Karen Wong、亞裔名人堂年度人物廖敏妃、華人慈善人士Lily劉、日本駐洛杉磯領事館大使Akira Muto、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境夫婦、亞凱迪亞市議員戴守真夫婦等人到場出席盛典。

聯邦眾議員趙美心。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心。（記者張宏／攝影）

洛杉磯加大David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃。（記者張宏／攝影）
洛杉磯加大David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃。（記者張宏／攝影）

音樂會的表演吸引各族裔觀眾參與。The Doors樂隊的藝術家大使Robby Krieger ，和芝加哥樂隊創始鼓手Danny Seraphine組成搖滾夢幻陣容，為現場觀眾帶來頂級音樂盛典。

亞裔名人堂還將在11月12日舉辦年度十大人物頒獎典禮，同時第二屆亞裔音樂文化盛典，將於2023年亞裔傳統月之際於5月13日在洛杉磯舉行。

亞裔 洛杉磯加大 仇恨犯罪

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