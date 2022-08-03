南加聯合校友會表揚10位優秀老爸 胡天來獲選模範家庭

部分被表彰的父親與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境（右七）、南加州中國大專院校聯合校友會工作人員合影。（記者王若然／攝影）

一個美滿、幸福的家庭，除了媽媽的辛勤照料，也少不了爸爸如山般的父愛。南加州 中國大專院校聯合校友會7月31日舉辦第一屆父親節慶祝大會和民歌同樂會，表彰一個模範家庭和十位優秀父親，國會議員趙美心等民選官員紛紛到場祝賀。

被表彰的101歲好父親游芳憫（中）和女兒游蓬丹（左）、游萊丹（右）。（記者王若然／攝影）

國會議員趙美心為校友會領導團隊頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

當天的慶祝大會在在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦。被表揚的十位父親是游芳憫、潘煥章、王冠川、周平之、張文彬、羅明、徐紹欽、張自豪、遲景林、梁永泰。這幾位父親都是70歲以上，游芳憫則為101歲，均在不同領域事業有成，子女有成，家庭美滿。比如88歲的王冠川樂善好施，曾在中美台三地捐款多所學校，並設有「王冠川校友基金會清寒助學金」，他的一兒一女都是柏克萊加大畢業生，十分優秀。

又如74歲的張文彬，除了成功創立兩家企業，還曾服務於鑽石吧市議會12年，服務社區。他與大學同學鄭美蓮結婚50載，情投意合。兩人育有二子，分別畢業於洛杉磯加大 （UCLA）和爾灣加大（UCI），目前都是公司核心幹部。

胡天來與胡張燕燕夫婦一家人則被評選為模範家庭，夫妻兩人相識於大學時期，在偶然機會相識，並一見鍾情。兩人成婚後，共同來美國打拚，相互扶持。胡天來航天博士畢業後，找到航天工程師的工作；胡張燕燕則開始創業，從炸雞店、房地產經紀，到開房地產公司、土地開發再到經營、興建旅館，當選喜瑞都市市議員。他們一路扶持彼此鼓勵，勇往直前。兩人育有三個孩子，都成家立業，生活幸福。

這是南加 州中國大專院校聯合校友會第一次舉辦父親節活動。會長陳啟志說，數百年來，母親常被人稱頌，很少有人提及父親的辛勞。不管父親是偏重於事業還是家庭，都是一個美好家庭的必要條件。因此，校友會借這次父親節慶祝活動，向同樣辛勤的父親致敬。

國會議員趙美心到場祝賀，並認同表彰父親的重要性，同時她表揚了聯合校友會歷年來對社區的貢獻，為校友會領導團隊頒發賀狀。其他到場的民選官員還有加州眾議員方樹強，聖蓋博市市長丁言愉，核桃市市長伍立倫，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）辦公室代表等。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境也到場祝賀。他對天下辛勤的父親表達了感激之情，稱校友會舉辦父親節慶祝大會頗有意義，他還與妻子共同演唱了「戀曲1980」。

當天活動並有豐富的民歌表演節目，聯合校友會合唱團演唱「秋蟬」、「童年」、「萬里江山」，美食專家林慧懿、LaMigo樂團等民歌高手也進行表演，現場氣氛十分熱烈。