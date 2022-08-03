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洛杉磯鑽石獅子會 Richard Kim接新任會長

記者張宏／亞凱迪亞報導
聯邦眾議員趙美心（中）為新任會長Richard Kim（右）和前任會長邱玲兒（Linger Chu）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（中）為新任會長Richard Kim（右）和前任會長邱玲兒（Linger Chu）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

洛杉磯鑽石獅子會13周年慶暨會長交接典禮日前舉行。新任會長Richard Kim從前任會長邱玲兒（Linger Chu）手中接過會旗、 銅鐘和錘子完成就職儀式。

Richard Kim表示，洛杉磯鑽石獅子會是目前在洛杉磯地區會員數最多的華人獅子會，他會帶著使命感，按照國際獅子會章程加強規範化管理，財務方面完全公開透明化管理；加強與社會各界的合作與活動，讓更多人參與慈善活動，支持慈善活動，讓鑽石獅子會的獅兄獅姐們像鑽石一樣發光發亮。新一屆理事會將再接再厲，在捐資抗疫、助殘幫困的社會慈善事業中，繼續開展卓有成效的服務活動。

新一屆理事會成員，包括第一副會長王天玲（Catherine Wang），第二副會長梁敏芬（ Jessica Liang），會長特別助理Nancy Zhao、秘書長趙璧輝（ Peter Zhao），財務長陳羅宇巧（Winnie Chen ）。

卸任會長邱玲兒表示， 希望新會長能傳承獅子會宗旨，把慈善工作更上一層樓， 共同為社區繁榮秉持愛心。積極促進會員交流多為社會提供志願服務。

聯邦眾議員趙美心、加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員方樹強、加州財務長馬世雲的代表、洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）的代表、前核桃市長蘇王秀蘭等人到場，或通過視頻表示祝賀、頒發賀狀。當晚有200多人參加，包括老人中心的長者們和學生代表。

洛杉磯 加州 眾議員

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