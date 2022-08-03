華冠獎得主李敏華 育幼院長大 逆轉人生回饋社會

李敏華於華冠獎記者會接受獻花。（記者張庭瑜／攝影）

資深投資 人李敏華，一身工作套裝顯得十分俐落，臉上並總是帶著和氣的笑容，讓許多人對她的第一印象都是十分友善。而積極從事慈善事業的她，卻是從無權無勢的教養院出身的孩子走到今天，更於2022年勇奪華冠獎，成為世界十大華商傑出婦女之一。謙虛的她卻把獲獎歸功於身邊的人，「我今天能夠活過來，我都覺得是在我的身邊有很多的天使 幫助」。

李敏華出生於1950年代，十歲那年其父為國捐軀後，便與三個弟妹一同由國軍先烈子弟育幼院撫養長大，在進去時曾差點因年齡門檻無法進入，但在跟院長溝通後，與弟妹一起順利進入，也發現育幼院生活別有洞天，不但比自己原先預期的生活更有趣，更有許多團體活動讓孩子們參加，諸如合唱團、樂團等，讓成長的過程中雖然多少有點自卑，卻也因育幼院結識了許多一輩子的好友。

或許是因為在育幼院長大，讓李敏華在求學過程十分勤奮，在中國文化大學就讀時更榮獲創辦人獎學金，有機會前往美國德州 大學（University of Texas）攻讀大學及碩士MBA學位，更在畢業後成為各大銀行的搶手人才。

但人生一帆風順的她，提及在情場及職場上卻曾重重摔了一跤，當時她正懷著第二胎，卻在家中發現夫婿放在桌上的情書，隨後更於抽屜內發現超過30封的情書，讓她十分震驚，一度在海邊數度徘徊，猶豫是否該跳海了結自己。職場上也曾出現早上還在帶隊談項目，下午就因公司財務問題，整班人馬被解僱的情形。但在經歷了幾次打擊後，她在親友的陪伴下逐漸走出創傷，也把重心轉至慈善公益活動。

回想起這些經歷，李敏華感嘆到今天能有現在的日子，是神在她的生命中給她的機會及磨練，也讓她有機會能幫助身邊的人、運用自己的知識來回饋社會。

現在的李敏華任職WEG(Wealth Enhancement Group)，擔任副總裁，除了每年定期與教會同仁回台灣為貧困山區學童服事，更為紀念她母親的德澤設立「李徐葉梅獎學金」回饋社會，期盼提升社會讀書風氣，及培養人文素養，以回饋社會。