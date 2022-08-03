超速失控 8車連環撞 3死2傷

內陸嚴重車禍三人死亡，包括一名婦女和孩童。（ABC7）

南加內陸聖伯納汀諾縣1日晚發生嚴重車禍 ，三人死亡，包括女性和孩童，另有2人受傷。據稱有八輛車捲入車禍。

車禍發生在利維多市（Rialto），一輛高速行駛的吉普車在Valley大道與河濱街交匯處路口失控，猛力追撞一輛在交通停止信號前等待的SUV ，吉普車駕駛死亡，SUV車上一名婦女和一名女童在車禍中喪生。據目擊者說，車禍導致八輛車連環追撞。

利維多市警方說，一名男子駕駛Cherokee吉普車，沿著Valley大道超速行駛，導致車禍發生。事故發生後，遭撞擊的SUV起火，一些路人協助急救人員滅火未果。死者身分尚未透露。

部分目擊者向調查人員描述事發經過。肇事的吉普車駕駛沿著Valley大道向東行駛，在經過Willow街時，險些與一輛輕型卡車擦撞。駕駛仍未減速，繼續高速行駛，車輛行駛中顯示控制不穩。然後在當晚近6時30分，在紅燈信號前追撞路口等待信號變換的SUV。由於撞擊力度太大，導致SUV再撞擊前面一輛本田 車，SUV和本田車起火。至少還有其它四輛車捲入車禍。

在這起事故中，還有兩名傷者送醫，不過沒有生命危險。警方正在調查肇事駕駛超速駕駛的情況，包括當時是以怎樣的車速行駛，是否酗酒導致車禍發生等。警方也呼籲知情者提供線索，可致電利維多市警局，處理交通車禍的警官Dan Smith， 909-644-6025 。