河濱八旬店東槍擊四持槍劫匪 一傷

武裝劫匪遭業者槍擊。（KTLA）

南加 河濱縣諾可市（Norco）一名年屆八旬店主，7月31日凌晨向闖入店內準備行搶的四名武裝劫匪開槍射擊，導致其中一劫匪受傷。警方表示，三名劫匪已遭拘押，受傷劫匪尚在醫院救治，店主沒有受傷。

這起案件發生在7月31日凌晨3時。四名歹徒將轎車停在諾可市區六街800號街區一家商店前，準備伺機行搶。四人均蒙面，穿著兜帽衫，悄悄接近商店入口。這時店內店主見勢不妙，用霰彈槍向四名歹徒開了一槍。其中一人被擊中手臂。警方在調閱監控視頻中，可以聽到遭擊中的搶匪大喊「我被打中了，我被打中手臂了！」

四名歹徒趕緊逃跑，並駕車到當地醫院為同夥療傷。警方表示，在醫院門口搜到歹徒駕駛車輛，最終將三名嫌犯拘捕，他們是：24歲英格伍市居民Davon Anthony Broadus，22歲英格伍市居民Justin Kyle Johnson，26歲拉斯維加斯市居民 Jamar Elijah Williams，涉嫌搶劫罪被捕。受傷嫌犯，警方未公布身分，尚在醫院救治，傷情恢復後，四人都會被拘押在河濱Robert Presley監獄 。

在劫匪駕駛車輛上，警方發現大量偷竊的武器。調查案件時，監控視頻幫了大忙。視頻顯示八旬店主向劫匪開槍。警方表示，社區合法擁槍居民，為了預防犯罪確保個人生命安全，向劫匪開槍，是正當防衛。

該案進一步調查中，警方也希望有知情者提供案件進一步線索，可致電河濱縣警局Jurupa Valley分局，電話951-955-2600 。