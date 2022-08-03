民調期待第三大黨 楊安澤有信心

楊安澤表示退出民主黨，以獨立人士和共同主席身份組建前進黨。（記者楊青／攝影）

2020民主黨 總統初選競選人楊安澤 （Andrew Yang）宣布退出民主黨，以「共同主席」身份全國走透透推動組建「前進黨」（Forward party）。他表示，前進黨有信心成為美國第三大黨，並在2024年總統大選選舉中有所作為。

數十名來自民主黨、共和黨的前任官員，上周宣布將成立美國「前進黨」，號召對兩黨政治失常現狀感到不滿的數百萬選民踴躍加入。除楊安澤外，前共和黨新澤西州州長惠特曼（Christine Todd Whitman）也擔任共同主席。楊安澤近日專程從紐約赴洛杉磯。他表示，民調顯示高達88%的美國人認為現在的美國進入了錯誤軌道，大多數的華人和亞裔 是同樣感覺，現在亞裔和華人同感沒有發聲的平臺。「在全國的層面，兩黨的激烈競爭難以讓華人有真正發聲的機會，創立第三黨已經是大勢所趨」。

楊安澤表示，成立前進黨的目的是重新團結美國，讓美國重返正軌。他表示，華人的祖先和前輩千辛萬苦來到美國，就是希望一代更比一代強，但現在大家卻擔心這個國家走向哪裏。

他表示，自己數月前宣布離開民主黨，以獨立身份發起組織前進黨，希望吸收理念相同的民主黨、共和黨以及獨立選民加入。亞裔佔全美人口6%，但亞裔民選代表卻不到1%，兩黨在美國政壇的長期操作沒有給亞裔足夠的機會發出聲音。

楊安澤認為，前進黨與兩黨最大的不同，是將不受特殊利益團體的影響和控制。這位前民主黨總統競選人舉例說，民主黨多年來嚴重受到工會影響和操控，比如教師工會，常常將黨團利益放在家長和社區利益之上。他相信前進黨不會這樣做。

他同時相信前進黨將快速會成為美國第三大黨，理由與過去十個月的調查數據顯示，62%受訪者前所未有地希望有第三大黨的出現，50%的受訪者說他們是獨立人士，兩黨之間長期的爭權奪利，不少選民表示厭倦了這種狀態。

前進黨組織者表示，他們將從今年秋天開始在全國20多個主要城市走透透，宣揚理念，計劃今年9月24在德州成立，並預計在明年夏天舉辦全國大會，未來18至24個月内開始幫助從地方到全國層面各級民選職位競選人。