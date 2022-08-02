洛城新語／洛杉磯六街新橋落成帶出的問題

洛杉磯 的一座大橋在拆除重建後，7月10日啟用。這並不是華人社區關注的話題，但已在洛杉磯成為一個奇妙的現象。

這座斥資5.88億興建的大橋，因處於第六街上，被稱做第六街大橋。但在向公眾開放後，五天內四次不得不關閉又重開，7月26日晚間警察 甚至宣布，這座橋將無限期關閉直至另行通知，原因是「非法活動和公共安全問題」。不過27日又再次重開。

所謂的「非法活動和公共安全問題」，包括了街頭賽車、塗鴉，有人開車在橋上飄移並進行其他特技表演。甚至有一名男子在橋中間剪頭髮，以及另一位身著紅色斗篷的民眾在橋上打太極拳；還有一位撞車事故的汽車司機將損壞的道奇（Dodge）充電器棄在橋上，步行逃跑。

在這座連接了洛杉磯市中心和播佑岡（Boyle Heights ）橋上，想要理解這些匪夷所思的現象，如果用房地產平台的地圖來看，或許比谷歌地圖要提供更多線索。在橋西邊的市中心藝術區，一間經過翻修的、精緻的工業現代風康斗價值100多萬元；在橋東邊的播佑岡，同樣的價格可以買到一整棟破敗的，但有十戶住宅的樓房。

洛杉磯的貧富和階級差距，在這座剛落成的橋上，以物理結構的方式連通，但這條並不能因此彌合的鴻溝，又在橋上引起了尖銳的對撞。

一位滑板博主在社交媒體上呼朋引伴，前往新落成的大橋玩滑板，他稱這是參加「暴民集會」（mob sesh）。正如所有在橋上進行非法活動的人一樣，無論是博主本人的用語還是下面的留言，欣喜和激動溢於言表，絕不亞於在富裕社區一棟公共建築落成典禮上人們的笑容。

人們在大橋上燃放煙花、演奏音樂、聚會開派對、攀爬上橋拱、公共場所喝酒，把這座大橋當做了遊樂園 一般，那是因為在許多被遺忘的社區，沒有遊樂園。在看完橋上各種大開眼界的視頻後，你可能會驚訝地發覺，這或許只是這個群體的慶祝方式，是其他群體不熟悉的方式。他們想要宣示一種對橋的占有權，乃至試圖對整個城市的占有，因為他們終究是被邊緣化的群體，這座城市裡有太多排斥他們的地方。當然也必須承認，他們使用的方式是非法的。

到富人區去塗鴉、搞破壞，乃至於搶劫、砸店等犯罪行為，很難說這裡面沒有一點點抗議、反叛和仇恨的意味。如果全然拒絕去理解犯罪、非法行為背後的意圖，只是增加警力、懲戒力度，當然是可以迅速起效、幫助改善治安的方式，但從根源上並不能解決最基本的問題。畢竟這個城市還有太多的鴻溝需要去彌合和跨越，而且不僅僅是修建一座物理意義的橋那麼簡單。