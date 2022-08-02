「台灣最強」匹克球選手 陳致寬來美交流

陳致寬獲得職業男子單打冠軍。（陳致寬提供）

來自台灣的匹克球（pickleball）頂尖選手陳致寬（Neilson Chen），近來訪問美國，並代表台灣參加一系列巡迴比賽。目前在丹佛受訓的他，8月1日到訪洛杉磯 。陳致寬希望透過此行，與本地選手和協會交流學習，帶回經驗發展台灣的匹克球。

陳致寬此次來美交流的經費，來自高雄的匹克球協會和球友們集資新台幣10萬元贊助，以及自己的積蓄。行程包括阿拉斯基、西雅圖、丹佛，8月1日到洛杉磯，隨後前往聖地牙哥。一路不僅參加了美國匹克球協會（USAPA）主辦的比賽，也參加不少當地俱樂部的比賽。由於匹克球源起美國，在美已經相當流行，陳致寬希望吸取經驗，將此行看到學到的帶回去台灣。

陳致寬（左二）和搭檔蔡世譯（左一）一起斬獲職業男子雙打季軍。（陳致寬提供）

台灣第一 煩惱沒人陪練球

陳致寬目前是台灣匹克球球手中第一名，亞洲前二的水平，但來美後，尤其在西雅圖和丹佛參加比賽，發覺還是有一定落差。感受到美國打匹克球的環境和群體都更好，從而有的強度差距，令他十分興奮。因為作為台灣排名第一的球手，他的困擾是沒人可以跟他練球。不過即便是客場作戰，陳致寬也取得了好成績，在2022 Rocky Mountain Championships比賽中，他獲得職業男子單打冠軍，和搭檔蔡世譯一起又斬獲了職業男子雙打季軍。

此外，陳致寬此行也將台灣乃至亞洲的匹克球群體，介紹給美國的匹克球社區，許多美國球手都不知道原來亞洲各地包括台灣也有人在打匹克球，也有不錯的選手。他也由此結識不少同好，建立聯絡，計畫未來也歡迎美國的球友到台灣交流、旅遊。

陳致寬和搭檔蔡世譯參加2022 Rocky Mountain Championships比賽。（陳致寬提供）

盼2028奧運 成為競賽項目

由於匹克球還不算亞運或奧運項目，政府補助少，這也是陳致寬的美國之行需要球友籌款的原因。他希望2028年在洛杉磯舉行的奧運會，匹克球有機會成為奧運項目，或舉辦表演賽，有利匹克球的推廣。他解釋通常奧運主辦城市可以有機會選擇增加對自己有利的項目作為特色比賽，而作為發源地的美國，匹克球可能會有機會。

球齡三、四年的陳致寬，其實是學網球背景出身，在唸大學三年級時遇到推廣匹克球的學長，由此激起興趣打到現在。在此過程中，他也結識到來自羽球、桌球圈子的球友，以及來自新加坡、日本等各國球友，因同樣愛好聚在一起切磋進步，他目前也致力於推廣這項運動。

匹克球好上手 適合退休 族

匹克球使用和羽球場同樣大小的場地，網球大小的帶孔空球，類似大號乒乓球拍的球拍，算是結合以上三種球類的新興運動項目，近年來在美國的嬰兒潮世代中相當流行。陳致寬解釋這一部分原因是打網球運動量太大，羽毛球需要跳太高，於是以往有打這些球愛好的人在年紀增長退休後，轉為打匹克球。

陳致寬表示匹克球很好上手，初學者也能享受到樂趣。例如網球要連續一年以上的時間每天練習，才能上手對打，而若不能對打，自己練球十分枯燥無聊。而匹克球只要打兩次明白規則後，初學者也可以開始對打，若有持拍類運動背景，上手更快。而相比起身體對抗要求更高的籃球一類，匹克球也很適合靈活度較高的亞洲人體質。

而且美國相對來說地大、場地也多，在美華人若是退休生活無聊，不如找個這樣的運動，保持身體健康，也能交到朋友。