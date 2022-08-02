我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

中山大學南加校友會線上講座 漫談魯迅思想

洛杉磯訊

為了使校友會成員更深入瞭解魯迅與中山大學的故事，中山大學美國南加州校友會、魯迅文化基金會、美國魯迅文化傳播協會，近日舉辦「大師對話：魯迅與中山大學」線上講座。

本次線上講座特邀嘉賓：魯迅長孫及魯迅文化基金會會長周令飛、中山大學副校長蘭平。

主講嘉賓：中山大學中文系教授及中國魯迅研究會理事朱崇科教授、魯迅文化基金會首席專家及上海魯迅紀念館前館長王錫榮教授。

周令飛首先致辭，充分肯定講座對散發魯迅思想、傳播中國文化、溝通人們的心靈具有重要意義。

中山大學蘭平副校長強調，中山大學永遠會是校友們溫暖的家園。中山大學已經完成了廣州、深圳、珠海「三校區五校園」的分布格局，以及完成了在文、理、醫、工、農、藝全面發展的學科布局。

朱崇科講述魯迅先生受聘於中山大學，為廣州甚至廣東地區的文科做出了傑出貢獻，充分肯定魯迅對教學改革的重要性。朱崇科還分享了魯迅先生對廣東地區改革現狀的批判性感想。

王錫榮分享主題是魯迅與城市的淵源和連接。列舉了魯迅在國內外生活過的十個城市，並分享了魯迅先生在不同城市的生活過程中，如何為每個城市賦予不同的性格、色調和味道。

通過講座，參與者對魯迅與中山大學的故事有更多瞭解，且對魯迅文化有了更深刻理解，同時也討論了如何把魯迅文化中的「誠」與「愛」核心思想運用現實生活。

加州 南加

上一則

世紀旅遊搶商機 推全包式西歐團

下一則

歐洲旅遊正夯 簽證預約難

延伸閱讀

感謝「父」出 聯合校友會 7/31表彰模範父親

感謝「父」出 聯合校友會 7/31表彰模範父親
南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止

南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止
這些作品真不是我寫的…莫言：快把自己「孩子」領回去

這些作品真不是我寫的…莫言：快把自己「孩子」領回去
休士頓台師大校友會 百年校慶聚會

休士頓台師大校友會 百年校慶聚會
我曾與官場擦肩而過

我曾與官場擦肩而過
政大南加州校友會2022年會 眾星雲集精彩落幕

政大南加州校友會2022年會 眾星雲集精彩落幕

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口