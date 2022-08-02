中山大學南加校友會線上講座 漫談魯迅思想

為了使校友會成員更深入瞭解魯迅與中山大學的故事，中山大學美國南加州 校友會、魯迅文化基金會、美國魯迅文化傳播協會，近日舉辦「大師對話：魯迅與中山大學」線上講座。

本次線上講座特邀嘉賓：魯迅長孫及魯迅文化基金會會長周令飛、中山大學副校長蘭平。

主講嘉賓：中山大學中文系教授及中國魯迅研究會理事朱崇科教授、魯迅文化基金會首席專家及上海魯迅紀念館前館長王錫榮教授。

周令飛首先致辭，充分肯定講座對散發魯迅思想、傳播中國文化、溝通人們的心靈具有重要意義。

中山大學蘭平副校長強調，中山大學永遠會是校友們溫暖的家園。中山大學已經完成了廣州、深圳、珠海「三校區五校園」的分布格局，以及完成了在文、理、醫、工、農、藝全面發展的學科布局。

朱崇科講述魯迅先生受聘於中山大學，為廣州甚至廣東地區的文科做出了傑出貢獻，充分肯定魯迅對教學改革的重要性。朱崇科還分享了魯迅先生對廣東地區改革現狀的批判性感想。

王錫榮分享主題是魯迅與城市的淵源和連接。列舉了魯迅在國內外生活過的十個城市，並分享了魯迅先生在不同城市的生活過程中，如何為每個城市賦予不同的性格、色調和味道。

通過講座，參與者對魯迅與中山大學的故事有更多瞭解，且對魯迅文化有了更深刻理解，同時也討論了如何把魯迅文化中的「誠」與「愛」核心思想運用現實生活。