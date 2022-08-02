羅蘭岡「金色年華聯誼會」重啟 創辦人林挺光感謝蘇麗絲

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（中）向金色年華聯誼會創辦人林挺光（右）、朱曉芳（左）夫婦頒狀表揚。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博谷東區羅蘭岡 金色年華聯誼會1日在羅蘭岡社區中心重新啟動，成員及嘉賓數百人出席。洛縣第一選區縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）應邀致辭並頒獎狀。聯誼會創辦人林挺光說，蘇麗絲關心和支持聯誼會重啟活動，解決了成員們在社區中心活動場地的困擾。

金色年華聯誼會成立十餘年，由於疫情原因停辦活動有兩年時間。在重啟活動前，聯誼會部分成員曾在核桃 市借用場地舉辦活動約兩個月。但場地有限，無法滿足所有成員的需要。為使重啟活動順利開展，林挺光和朱曉芳夫婦希望在羅蘭岡社區中心有活動場地，但因故無法實現。

在縣政委員蘇麗絲及華人社區代表團隊負責人Cindy Chen的斡旋下，在社區中心舉辦活動的問題得到解決。身兼聯誼會理事長的林挺光、會長李艾霖（Eileen Lee）都表達了謝意。李艾霖說，為了成員活動的場地問題，她一直奔走，均未獲解決，多虧Cindy Chen出手相助。

林挺光今年93歲，太太朱曉芳81歲，他們創辦的羅蘭岡金色年華聯誼會現有成員約1700人，不少人來自周邊各個城市，甚至有成員來自內陸地區。目前聯誼會開設遊戲及各類才藝課程，包括舞蹈、書畫、麻將、橋牌及卡拉OK等。每個月並有醫療講座、會員慶生會，還有春節 、端午、中秋、聖誕、表揚模範母親 、表揚教師，以及一年四次旅遊等活動。今後每周都會在羅蘭岡社區中心舉辦活動。

蘇麗絲在活動重啟致辭時，祝福金色年華聯誼會成員身體更健康，並且介紹第一選區概況，還向金色年華聯誼會創辦人林挺光、朱曉芳夫婦頒狀表揚。

金色年華聯誼會希望社區上年紀人士踴躍參加活動，諮詢聯誼會報名事宜，可致電李艾霖，電話：626-384-1907 。